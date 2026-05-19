Το νέο κούρεμα της Πενέλοπε Κρουζ είναι η απόλυτη καλοκαιρινή επιλογή για κάθε γυναίκα άνω των 50

Όλες οι λεπτομέρειες του νέου cut της

Η Penelope Cruz αποφάσισε να υποδεχτεί το καλοκαίρι με μια άκρως ανανεωμένη εμφάνιση. Μετά από μια μικρή «ανοιξιάτικη» περίοδο πειραματισμών με πιο μακριά μήκη, η ηθοποιός αποφάσισε να επιστρέψει στο go-to κούρεμά της, ένα μακρύ bob σε ζεστή καστανή απόχρωση.

Ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών της στο προφίλ του στο Instragram, ο στιλίστας Irinel de León αποκάλυψε το ανανεωμένο hair look της, δίνοντας έμπνευση σε όλες τις γυναίκες άνω των 50. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός ποζάρει φορώντας ένα λευκό σακάκι και tank top, με τα μαλλιά της χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς. Το νέο καρέ κούρεμά της, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων, έχει συνδυάστεί με curtain bangs και shaggy άκρες.

Όσον αφορά το χρώμα τώρα, η απαλή, πολυδιάστατη απόχρωση, με την υπογραφή του colorist Matt Rez, συνδυάζει μια καστανή βάση με ζεστές, σκούρες ξανθές ανταύγειες. Η ζεστή αυτή απόχρωση δεν είναι μόνο ιδανικά προσαρμοσμένη ώστε να αναδεικνύει τα φυσικά χαρακτηριστικά της σταρ, αλλά είναι κι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την τάση προς πιο φυσικά, sunkissed looks.

Η εμφάνισή της ολοκλήρώθηκε με ένα φυσικό μακιγιάζ δια χειρός Ash K Holm, το οποίο χαρακτηρίζεται από ροδαλά ζυγωματικά, pink nude χείλη και ένα διακριτικό, καφέ smokey look. Η τελική πινελιά δόθηκε με ένα κόκκινο μανικιούρ, δημιουργία της celebrity nail artist Zola Ganzorigt.

Δες το νέο hair look της: