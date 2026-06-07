Beauté την Κυριακή: 3 τρόποι να χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο στα μαλλιά σου

Πώς να φτιάξεις τις πιο εύκολες μάσκες και θεραπείες

Το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς θησαυρός για την κουζίνα σου. Πλούσιο κι απόλυτα φυσικό, αξίζει σίγουρα μια θέση και στην beauty routine σου. Πώς μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σωστά το ελαιόλαδο στα μαλλιά;

Πώς να χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο στα μαλλιά

1. Ως βαθιά θρεπτική μάσκα πριν το λούσιμο

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν ταλαιπωρημένα και ξηρά, το ελαιόλαδο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα mini spa treatment στο σπίτι. Ζέστανε ελαφρά μια μικρή ποσότητα (να είναι χλιαρό, όχι καυτό!) και άπλωσέ το στα μήκη και τις άκρες, αποφεύγοντας τις ρίζες. Μάζεψε τα μαλλιά σου σε έναν bun, τύλιξέ τα με μία πετσέτα ή φόρεσε ένα σκουφάκι για το ντους και άφησε τη μάσκα να δράσει για 30-60 λεπτά πριν ξεβγάλεις με χλιαρό ζεστό και λουστείς. Το αποτέλεσμα; Πιο απαλά, πιο λεία και εμφανώς πιο ζωντανα μαλλιά.

2. Στις άκρες για έξτρα λάμψη και κατά του φριζαρίσματος

Οι άκρες των μαλλιών είναι συνήθως το πιο ταλαιπωρημένο σημείο, εκεί που εμφανίζεται ψαλίδα, ξηρότητα και το ενοχλητικό φριζάρισμα. Για να τις τιθασσεύσεις και να τις κάνεις να δείχνουν πιο λείες, εφάρμοσε μία-δύο σταγόνες ελαιόλαδο σαν φυσικό hair oil.

3. Ως pre-shampoo

Αν τα μαλλιά σου μπερδεύονται εύκολα ή νιώθεις ότι το σαμπουάν τα ξηραίνει, το ελαιόλαδο μπορεί να λειτουργήσει σαν προστατευτική ασπίδα πριν το λούσιμο. Εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα σε μήκη και άκρες πριν μπεις στο ντους κι έπειτα λούσου κανονικά. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθεί η απώλεια φυσικής υγρασίας κατά το λούσιμο, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει τα μαλλιά σου πολύ πιο ευκολοχτένιστα.