Η πιο κομψή και low-maintenance ξανθιά απόχρωση του καλοκαιριού

Οι μαξιμαλιστικές τάσεις είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουν στο Y2K παρελθόν. Από τα «γυμνά» νύχια και το ανεπιτήδευτο μακιγιάζ μέχρι τις πιο soft εκδοχές των πιο δημοφιλών hair trends, το beauty σκηνικό στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς μια αισθητική που υμνεί τη φυσικότητα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι οι έντονες αντιθέσεις, αλλά οι λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά με τρόπο αβίαστο και κομψό. Και κάπως έτσι το Ghost Blonde έγινε το νέο it χρώμα μαλλιών για το καλοκαίρι 2026.

Ghost Blonde: Το νέο it χρώμα μαλλιών για το καλοκαίρι 2026

Πρόκειται για μια ξανθιά απόχρωση που λειτουργεί σχεδόν ανεπαίσθητα, χαρίζοντας στα μαλλιά φωτεινότητα, βάθος και φυσική διάσταση. Αντί για έντονες ανταύγειες ή ένα δραστικό ξάνοιγμα, το Ghost Blonde βασίζεται σε εξαιρετικά λεπτές, σχεδόν αόρατες πινελιές χρώματος που μπλέκονται αρμονικά με τη φυσική βάση των μαλλιών.

Το όνομα της τάσης δεν είναι τυχαίο. Η ιδιαίτερη αυτή ξανθιά απόχρωση είναι «φάντασμα», γιατί χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να διακρίνει κανείς ακριβώς πού τελειώνει το φυσικό χρώμα και πού ξεκινά το ξανθό. Το αποτέλεσμα θυμίζει το ηλιοκαμμένο look που αποκτούν τα μαλλιά μετά από ένα καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο: φωτεινά, ζεστά και φυσικά λουσμένα στο φως, χωρίς έντονες γραμμές ή χρωματικές αντιθέσεις.

Για να πετύχεις το συγκεκριμένο look, ζήτα από τον colorist σου ένα εξαιρετικά φυσικό μπαλαγιάζ με λεπτές ανταύγειες σε επιλεγμένα σημεία γύρω από το πρόσωπο και στα μήκη, σε μόλις έναν ή δύο τόνους πιο ανοιχτές από τη φυσική βάση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό. Το σημαντικότερο είναι να αποφευχθούν οι έντονες αντιθέσεις και οι υπερβολικά ξανθοί τόνοι, έτσι ώστε να δοθεί η αίσθηση μιας φυσικής, ηλιόλουστης λάμψης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της τάσης όμως δεν είναι ότι είναι πολύ κολακευτική, αλλά ότι είναι σούπερ low maintenance. Επειδή οι αποχρώσεις ενσωματώνονται αρμονικά στη φυσική βάση των μαλλιών, η ρίζα μεγαλώνει ομαλά χωρίς να δημιουργούνται εμφανείς γραμμές, με αποτέλεσμα να δικαιολογούνται «οι κοπάνες» από το κομμωτήριο. Σκέφτεσαι κάτι καλύτερο για τώρα το καλοκαίρι;