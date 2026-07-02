Ποιο κόκκινο χρώμα μαλλιών σου ταιριάζει; Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα

Ο απόλυτος οδηγός για να πας προετοιμασμένη στο κομμωτήριο

Το να υιοθετήσεις ένα κόκκινο χρώμα μαλλιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να είσαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη να δεσμευτείς με ένα τόσο high maintenance look που απαιτεί συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο, πρέπει να προμηθευτείς τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης και -το κυριότερο- να επιλέξεις την πιο κολακευτική απόχρωση.

Δεν αρκεί να διαλέξεις ένα κόκκινο. Πρέπει να διαλέξεις το ιδανικό κόκκινο για εσένα, εκείνο που δένει αρμονικά με την επιδερμίδα σου, τα μάτια σου και τους φυσικούς σου τόνους.

Ποιο κόκκινο χρώμα μαλλιών σου ταιριάζει;

Με βάση την επιδερμίδα σου

Πριν επιλέξεις την απόχρωση, είναι σημαντικό να καταλάβεις αν έχεις θερμή, ψυχρή ή ουδέτερη επιδερμίδα. Αν οι φλέβες στον καρπό σου δείχνουν πιο πράσινες, πιθανότατα έχεις θερμό τόνο. Αν δείχνουν μπλε ή μοβ, έχεις ψυχρό τόνο, ενώ αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι χρώμα έχουν ακριβώς, τότε βρίσκεσαι κάπου στη μέση, κι έχεις ουδέτερη επιδερμίδα.

Αν έχεις ζεστούς υποτόνους, τότε οι πιο κολακευτικές επιλογές για εσένα είναι οι χάλκινες, ginger και copper αποχρώσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα φυσικά φωτεινό αποτέλεσμα.

Αν η επιδερμίδα σου έχει πιο ροζ ή ψυχρούς υποτόνους, τότε οι βαθιές κόκκινες αποχρώσεις με βάση το μπλε είναι οι ιδανικές. Στρέψου σε μπορντό, cherry red και βαθύ βυσσινί αποχρώσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ κομψό και σοφιστικέ αποτέλεσμα.

Αν ανήκεις στην κατηγορία της ουδέτερης επιδερμίδας, έχεις το πλεονέκτημα να μπορείς να κινηθείς σχεδόν σε όλο το φάσμα των κόκκινων. Από copper μέχρι wine red, όλα μπορούν να δείξουν ισορροπημένα πάνω σου, αρκεί να προσαρμόσεις την ένταση.

Με βάση το χρώμα των ματιών σου

Τα καστανά μάτια δείχνουν υπέροχα με χάλκινες και ginger αποχρώσεις, γιατί αποκτούν περισσότερη ζεστασιά. Τα πράσινα μάτια αναδεικνύοται όταν συνδυάζονται με κόκκινα με πορτοκαλί βάση, ενώ τα μπλε μάτια αναδεικνύονται με βαθιά κόκκινα όπως το μπορντό και το wine red.