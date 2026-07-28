Πάρε ιδέες πριν πας στο κομμωτήριο

Αν υπάρχει ένα χρώμα μαλλιών που καταφέρνει να δείχνει ταυτόχρονα πολυτελές, φυσικό και διαχρονικό, αυτό είναι το ξανθό μπεζ μπαλαγιάζ. Πρόκειται για μια πιο soft εκδοχή του ξανθού που συνδυάζει ζεστούς και ψυχρούς τόνους, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο χρώμα που θυμίζει φυσικό ξάνοιγμα από τον ήλιο.

Τι είναι το ξανθό μπεζ μπαλαγιάζ;

Το beige blonde balayage συνδυάζει αποχρώσεις της σαμπάνιας, της βανίλιας, της άμμου και του απαλού χρυσού, δημιουργώντας ένα χρώμα που δεν είναι ούτε πολύ θερμό ούτε πολύ ψυχρό. Αυτή η ισορροπία είναι και το μυστικό της επιτυχίας του, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τόνους επιδερμίδας.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εμφάνισή τους χωρίς να κάνουν κάποια δραστική αλλαγή. Σε αντίθεση με το ομοιόμορφο ξανθό, το μπαλαγιάζ εφαρμόζεται με ελεύθερη τεχνική, με τον colorist να τοποθετεί τις πιο ανοιχτές ανταύγειες στρατηγικά ώστε να δημιουργείται ένα φυσικό παιχνίδι φωτός. Το αποτέλεσμα δείχνει αρμονικό και φυσικό, χάρη στις ομαλές μεταβάσεις από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, ενώ είναι και εξαιρετικά low maintenance αφού δεν απαιτεί συχνά ραντεβού στο κομμωτήριο για φρεσκάρισμα.

Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας κάνει εντύπωση που το ξανθό μπεζ μπαλαγιάζ έχει κάνει δυναμικό comeback, αφού συνδέεται με την επιστροφή στη φυσική ομορφιά και στα πιο «αβίαστα» beauty looks. Πρόκειται γαι ένα hair look, το οποίο χαρίζει την αίσθηση ενός φυσικού sunkissed αποτελέσματος, σαν τα μαλλιά να έχουν ανοίξει σταδιακά μετά από πολλές ώρες στον ήλιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ταιριάζει εξαιρετικά με διαφορετικά κουρέματα, από μακριά layers μέχρι πιο κοντά bob, καθώς οι ανταύγειες αναδεικνύουν την κίνηση και την υφή των μαλλιών.

Μπαλαγιάζ ξανθό μπεζ: Πώς να διατηρήσεις το αποτέλεσμα

Μπορεί να είναι low maintenance, ωστόσο όπως συμβαίνει με κάθε ξανθό χρώμα, έτσι κι αυτό απαιτεί σωστή φροντίδα για να παραμένει λαμπερό. Προκειμένου να διατηρήσεις το χρώμα αναλλοίωτο για όσο το δυνατόν περισσότερο, θα πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου σαμπουάν και conditioner με μοβ χρωστικές, που εξουδετερώνουν τους κίτρινους τόνους, αλλά και ενυδατικές μάσκες και έλαια για βαθιά θρέψη.

Για ακόμα καλύτερα αποτέλεσματα, θα σου προτείναμε να κλείνεις ραντεβού στο κομμωτήριο κάθε δύο μήνες για θεραπείες ενυδάτωσης και αναδόμησης, που μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά να διατηρούν τη μεταξένια υφή και την καλή υγεία τους.