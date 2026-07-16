Girly, chic και super summery

Ποιος είπε ότι τα φλοράλ μανικιούρ είναι μόνο για την άνοιξη; Οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία να υιοθετήσεις ένα πιο παιχνιδιάρικο, φωτεινό και δημιουργικό mani, και τα καλοκαιρινά νύχια με λουλούδια αποτελούν μία από τις πιο όμορφες επιλογές που μπορείς να κάνεις. Από διακριτικά floral σχέδια μέχρι πιο εντυπωσιακά nail art που θυμίζουν μικρά έργα τέχνης, τα λουλούδια στα νύχια χαρίζουν μια ρομαντική και ανέμελη πινελιά που ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεση του καλοκαιριού.

Οι επιλογές είναι αμέτρητες και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε στιλ. Διάνθισε το nude μανικιούρ σου με μικροσκοπικά λουλουδάκια για ένα minimal αποτέλεσμα, δοκίμασε πολύχρωμα σχέδια εμπνευσμένα από ολάνθιστους κήπους, ζήτησε λευκές μαργαρίτες για ένα πιο fresh look ή τόλμησε έντονα τροπικά μοτίβα για ένα statement look. Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, συνδύασε τα φλοράλ σχέδια με όμπρε εφέ, με chrome φινίρισμα ή ακόμα και με γαλλικό μανικιούρ. Όποιο και να είναι το στιλ σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα floral nails δείχνουν εξίσου όμορφα τόσο σε κοντά, όσο και σε μακριά νύχια, ενώ ταιριάζουν και σε κάθε σχήμα.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά νύχια με λουλούδια για να πάρεις έμπενση πριν από το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Καλοκαιρινά νύχια με λουλούδια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Summer Blues

Hot Pink

Floral & Fruity

Yellow Tips

Cute Florals

Pastel Shades

'70s Florals

Hawaiian

Coral

Pink