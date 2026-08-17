Τα ωραιότερα looks για τις διακοπές σου

Το γαλλικό μανικιούρ είναι ένα από τα πιο διαχρονικά nail looks, όμως κάθε καλοκαίρι επιστρέφει ανανεωμένο, με πιο φρέσκια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Η κλασική λευκή άκρη ανανεώνεται με χρώματα, διαφορετικά φινιρίσματα και σύγχρονες τεχνικές που κάνουν το κλασικό mani να δείχνει πιο μοντέρνο, χωρίς να χάνει την κομψότητά του.

Από πολύχρωμα γαλλικά με παστέλ ή έντονες αποχρώσεις στις άκρες, μέχρι λεπτά micro french tips που χαρίζουν ένα πιο minimal αποτέλεσμα, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα baby blue ή butter yellow french για ένα διακριτικό καλοκαιρινό look, ένα neon γαλλικό για πιο τολμηρές εμφανίσεις, αλλά και ένα chrome french με μεταλλική λάμψη για να αναβαθμίσεις αμέσως κάθε εμφάνισή σου. Αν προτιμάς κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορείς να διακοσμήσεις το μανικιούρ σου με nail art σχέδια, όπως λουλούδια, φρούτα και καλοκαιρινά μοτίβα, ή εναλλακτικά να υιοθετήσεις διαφορετικό χρώμα french tip σε κάθε δάχτυλο.

Ιδού μερικά από τα δικά μας αγαπημένα καλοκαιρινά γαλλικά νύχια που θα σου δώσουν έμπνευση για το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Καλοκαιρινά γαλλικά νύχια: 15 looks για τις διακοπές σου

Colorful

Chrome

Blueberries

Cherries

Neon

Waves

Summer Lines

Strawberries

Lemons

Euro Summer

Tangerine

Yellow

Aqua

Double Lines

Polka Dots