Καλοκαιρινά κοραλί νύχια: 10 μανικιούρ που αναδεικνύουν τέλεια το μαύρισμα
Βίκυ Χριστοπούλου
29 Ιουλίου 2026
Το κοραλί είναι ένα από εκείνα τα χρώματα που επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι και δεν σταματούν ποτέ να δείχνουν επίκαιρα. Ζωντανό, φωτεινό και με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους ζεστούς πορτοκαλί και τους ροζ τόνους, έχει την ιδιότητα να χαρίζει αμέσως μια πιο ηλιοκαμένη και φρέσκια όψη στα χέρια. Ειδικά αν έχεις μαυρίσει, τα καλοκαιρινά κοραλί νύχια μπορούν να δημιουργήσουν την τέλεια αντίθεση, κάνοντας το χρώμα σου να δείχνει ακόμα πιο σοκολατένιο.
Από μίνιμαλ μονόχρωμα coral manis, μέχρι γαλλικά μανικιούρ με κοραλί άκρες και πιο δημιουργικά σχέδια με chrome λεπτομέρειες ή παιχνιδιάρικα nail art, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να εντάξεις αυτό το χρώμα στο μανικιούρ σου. Μπορεί να δείχνει κομψό και διακριτικό ή πιο τολμηρό και εντυπωσιακό, ανάλογα με το φινίρισμα και το στιλ μανικιούρ που θα επιλέξεις. Σε κάθε περίπτωση, θα βάλει λίγο χρώμα στο look σου, ενώ θα αναδείξει μοναδικά το μαύρισμά σου.
Ιδού 10 ιδέες για καλοκαιρινά κοραλί νύχια για να εμπνευστείς πριν πας στο επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Καλοκαιρινά κοραλί νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Short
Chrome
Floral Details
Starfish
Long
Neon
French
Coral Pink
Double French
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