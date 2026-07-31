Αν αγαπάς τα milk bath nails, θα λατρέψεις αυτήν τη νέα τάση νυχιών

Τα sorbet nails είναι ό,τι πιο chic μπορείς να υιοθετήσεις φέτος το καλοκαίρι

Υπάρχουν κάποιες τάσεις που καταφέρνουν να γίνουν διαχρονικές ακριβώς επειδή βασίζονται στη διακριτική κομψότητα. Τα milk bath nails είναι μία από αυτές. Η γαλακτερή, ημιδιάφανη βάση και η φυσική λάμψη τους, τα έχουν κάνει ένα από τα πιο δημοφιλή looks των τελευταίων ετών. Τώρα, όμως, ένα νέο μίνιμαλ μανικιούρ έρχεται να διεκδικήσει τη θέση τους στη λίστα με τα trends κι αυτό δεν είναι άλλο από τα sorbet nails.

Η νέα τάση κρατά όλα όσα αγαπάμε στα milk bath nails, το καθαρό αποτέλεσμα, το φυσικό look και τη glossy λάμψη, αλλά προσθέτει μια πιο φρέσκια και παιχνιδιάρικη διάσταση. Αντί για το χαρακτηριστικό λευκό ή γαλακτερό χρώμα των milk bath nails, τα sorbet nails καλούν για μια ημιδιάφανη πινελιά ροζ χρώματος που θυμίζει εκείνο ενός sorbet παγωτού φράουλα. Τα νύχια μοιάζει να έχουν αποκτήσει μια φυσική υγιή απόχρωση, σαν να έχουν «ποτίσει» με μια διακριτική δόση χρώματος, χωρίς όμως να χάνουν τη μίνιμαλ αισθητική τους.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που κάνει τα sorbet nails τόσο ελκυστικά. Δεν πρόκειται για ένα έντονο χρωματιστό μανικιούρ που τραβά όλη την προσοχή, αλλά για μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή των natural looking ροζ νυχιών. Η διάφανη υφή επιτρέπει στο φυσικό νύχι να φαίνεται διακριτικά από κάτω, ενώ το γυαλιστερό φινίρισμα, κάνει το μανικιούρ να δείχνει πολυτελές και καλά περιποιημένο.

Η τάση ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών. Σε κοντά, στρογγυλεμένα νύχια, το αποτέλεσμα δείχνει καθαρό και κομψό, ενώ σε μακριά νύχια με αμυγδαλωτό σχήμα αποκτά μια πιο glamorous διάσταση. Σε κάθε περίπτωση, τα νύχια δείχνουν «καθαρά», καλά περιποιημένα και κομψά.