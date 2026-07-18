Όμπρε νύχια με πέρλα: 10 κομψά και classy looks για να διαλέξεις
Βίκυ Χριστοπούλου
18 Ιουλίου 2026
Υπάρχουν τάσεις που έρχονται και φεύγουν και άλλες που καταφέρνουν να αποκτήσουν διαχρονικό χαρακτήρα. Τα όμπρε νύχια ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού κάθε σεζόν επιστρέφουν δυναμικά στη λίστα με τα trends. Φέτος, η αγαπημένη τεχνική των απαλών χρωματικών μεταβάσεων συναντά την πιο εκλεπτυσμένη λάμψη της πέρλας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κομψότητα, θηλυκότητα και διακριτική πολυτέλεια.
Τα όμπρε νύχια με πέρλα ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στο minimal και το statement. Η chrome powder αντανακλά τέλεια το φως και χαρίζει στα νύχια μια σχεδόν «υγρή» λάμψη, ενώ η ομαλή μετάβαση από τη μία απόχρωση στην άλλη δημιουργεί ένα πραγματικά φίνο και chic αποτέλεσμα.
Η τάση μπορεί να υιοθετηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το στιλ σου. Για ένα πιο διακριτικό και πολυτελές αποτέλεσμα, επίλεξε milky λευκές, nude ή ροζ βάσεις. Αν θέλεις κάτι πιο καλοκαιρινό, οι παστέλ αποχρώσεις όπως το γαλάζιο, το λιλά ή το κοραλί δημιουργούν ένα πιο παιχνιδιάρικο αλλά πάντα κομψό αποτέλεσμα. Κοινός παρανομαστής κάθε look; To super glossy, σχεδόν μεταλλικό φινίρισμα χάρη στην chrome powder που ολοκληρώνει το αποτέλεσμα.
Ιδού 10 looks με όμπρε νύχια με πέρλα που αξίζει να αποθηκεύσεις πριν από το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Όμπρε νύχια με πέρλα: 10 looks για να διαλέξεις
Burgundy
Nude
Lilac
French
Light Blue
Light Pink
Yellow
Purple
Ocean Blue
White
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