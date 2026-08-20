Αναδεικνύουν μοναδικά τις μπούκλες

Τα σγουρά μαλλιά μεσαίου μήκους είναι ίσως και τα πιο βολικά: είναι αρκετά μακριά ώστε να αναδεικνύεται το φυσικό τους σχήμα, αλλά και αρκετά κοντά ώστε οι μπούκλες να αποκτούν κίνηση και όγκο. Το μυστικό, βέβαια, για να δείχνουν πραγματικά εντυπωσιακά βρίσκεται στο σωστό κούρεμα. Ένα καλό σχήμα μπορεί να απογειώσει τις φυσικές μπούκλες, να απομακρύνει το περιττό βάρος και να κάνει το styling πολύ πιο εύκολο. Αν λοιπόν αναζητάς ιδέες για κουρέματα για σγουρά μαλλιά μεσαίου μήκους, αυτά είναι μερικά από τα looks που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου:

Τα καλύτερα κουρέματα για σγουρά μαλλιά μεσαίου μήκους

Layered curly cut

Οι φιλαριστές γραμμές είναι από τις καλύτερες επιλογές για μεσαίου μήκους σγουρά μαλλιά, καθώς επιτρέπουν στις μπούκλες να κινηθούν ελεύθερα χωρίς να δείχνουν βαριές. Τα layers αφαιρούν βάρος από τα σωστά σημεία και δημιουργούν περισσότερο όγκο ψηλά, δίνοντας στα μαλλιά ένα πιο ανάλαφρο και σύγχρονο αποτέλεσμα. Ζήτησε από τον κομμωτή σου να προσαρμόσει το φιλάρισμα στη φυσική φορά και την πυκνότητα των μπούκλων σου.

Curly shag

Αν θέλεις κάτι πιο cool και effortless, το curly shag είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Με αρκετές ασύμμετρες και ανάλαφρα layers, δημιουργεί ένα πιο ατημέλητο αλλά ταυτόχρονα stylish αποτέλεσμα. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε μπούκλες που χρειάζονται κίνηση και μπορεί να συνδυαστεί με curtain bangs ή αφέλειες για ακόμη περισσότερο στιλ.

Rounded cut

Για πιο πλούσιες και ομοιόμορφες μπούκλες, δοκίμασε ένα στρογγυλεμένο κούρεμα. Η συγκεκριμένη τεχνική ακολουθεί το φυσικό σχήμα των μαλλιών και δημιουργεί μια απαλή, στρογγυλή σιλουέτα που αναδεικνύει τον όγκο.

Curly lob

Το lob, δηλαδή το μακρύ καρέ, λειτουργεί εξαιρετικά και στα σγουρά μαλλιά. Το μήκος περίπου μέχρι τους ώμους ή λίγο πιο κάτω προσφέρει αρκετό βάρος ώστε οι μπούκλες να παραμένουν καλά σχηματισμένες, χωρίς όμως να χάνουν τη ζωντάνια τους. Μπορείς να το κρατήσεις σχετικά ομοιόμορφο για ένα πιο polished αποτέλεσμα ή να προσθέσεις διακριτικά layers για περισσότερη κίνηση.

Curtain bangs

Τα curtain bangs μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό κούρεμα σε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Στα σγουρά μαλλιά, οι αφέλειες δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα ίσιες ή αυστηρές. Αντίθετα, όταν ακολουθούν τη φυσική κίνηση της μπούκλας, πλαισιώνουν όμορφα το πρόσωπο και δημιουργούν ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Το μήκος τους μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το πόσο έντονες είναι οι μπούκλες σου.

Wolf cut

Αν σου αρέσουν τα πιο edgy κουρέματα, τότε δοκίμασε το curly wolf cut, το οποίο συνδυάζει πιο κοντά layers στην κορυφή με μεγαλύτερο μήκος στο κάτω μέρος, δημιουργώντας έντονη κίνηση και χαρίζοντας όγκο στα μαλλιά. Είναι ιδανικό αν θέλεις ένα κούρεμα που να δείχνει cool ακόμη και χωρίς ιδιαίτερο styling.

