Λίγες τολμούν να το δοκιμάσουν, καμία δεν το μετανιώνει

Υπάρχουν κουρέματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το κοντό γαλλικό καρέ είναι ένα από αυτά. Με έντονη parisian διάθεση, ανεπιτήδευτη κίνηση και μια ελαφρώς cool αισθητική, είναι το κούρεμα που που ποτέ δεν απογοητεύει, που πάντα δείχνει κομψό και απόλυτα σύγχρονο. Άλλωστε, η γαλλική ομορφιά ανέκαθεν αγαπούσε τα looks που μοιάζουν φυσικά, σαν να δημιουργήθηκαν τυχαία χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Το french bob, όπως είναι γνωστό, είναι ένα καρέ που συνήθως σταματά στο ύψος του σαγονιού ή στην πιο κοντή εκδοχή του, λίγο πιο πάνω στο ύψος των αφτιών. Αυτό που το διαφοροποιεί από ένα κλασικό bob είναι η αίσθηση που αφήνει: δεν είναι αυστηρό, απόλυτα γεωμετρικό ή υπερβολικά στιλιζαρισμένο. Αντίθετα, έχει κίνηση, φυσική υφή και συχνά ένα ελαφρώς ακανόνιστο τελείωμα. Μπορεί να συνδυαστεί με ίσια μαλλιά, με soft waves ή ακόμη και με φυσικές μπούκλες, δείχνοντας πάντα εξίσου chic. Εκεί που πραγματικά απογειώντεται είναι όταν συνδυάζεται με αφέλειες, είτε wispy bangs, είτε curtain bangs, οι οποίες του χαρίζουν έναν ακόμα πιο ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του εν λόγω cut είναι ότι ταιριάζει σε κάθε σχήμα προσώπου. Αν έχεις πιο στρογγυλό πρόσωπο, μπορείς να κρατήσεις το μπροστινό μέρος λίγο μακρύτερο, ενώ οι μαλακές τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπο μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Αν έχεις οβάλ πρόσωπο, μπορείς να πειραματιστείς περισσότερο με το μήκος, ενώ αν έχεις πιο μακρόστενο, αξίζει να το συνδυάσεις με αφέλειες για να προσθέσεις οπτικά πλάτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το κοντό γαλλικό καρέ είναι εξαιρετικά κολακευτικό για γυναίκες με λεπτά μαλλιά, καθώς το μικρότερο μήκος μπορεί να κάνει την τρίχα να δείχνει πιο πλούσια και γεμάτη. Αντίστοιχα, στα πιο πυκνά μαλλιά μπορεί να γίνει με τρόπο που αφαιρεί μέρος του περιττού βάρους, διατηρώντας όμως το σχήμα.

Το styling δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Μάλιστα, όσο λιγότερο προσπαθείς να το κάνεις τέλειο, τόσο πιο ωραίο μπορεί να δείχνει. Ειδικά αν έχεις σπαστά ή σγουρά μαλλιά, πρακτικά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, αφού η φυσική υφή τους προσθέτει αυτή την effortless διάθεση που είναι συνώνυμη με το συγκεκριμένο κούρεμα. Λίγη κίνηση στις άκρες, φυσικός όγκος στις ρίζες και ένα ελαφρύ προϊόν για υφή είναι αρκετά για να αποκτήσει το χαρακτηριστικό του αποτέλεσμα. Αν θέλεις κάτι πιο polished, μπορείς φυσικά να το ισιώσεις και να δώσεις μια διακριτική καμπύλη στις άκρες. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει το ίδιο: να δείχνει chic χωρίς να μοιάζει ότι πέρασες ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Και ίσως αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και την ανεπιτήδευτη γοητεία να είναι τελικά ο λόγος που το γαλλικό καρέ παραμένει τόσο επίκαιρο.