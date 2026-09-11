Τα μανικιούρ που θα κάνουν κάθε εμφάνισή σου να δείχνει πιο «ακριβή»

Υπάρχουν nail trends που κάνουν θόρυβο και άλλα που απλώς κάνουν τα χέρια να δείχνουν αμέσως πιο κομψά και περιποιημένα. Τα ροζ περλέ νύχια ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με τη διακριτική τους λάμψη, τη milky pink βάση και το περλέ φινίρισμα που αντανακλά απαλά το φως, είναι το μανικιούρ που καταφέρνει να δείχνει ταυτόχρονα μίνιμαλ, θηλυκό και πολυτελές.

Κάπου ανάμεσα στο κλασικό baby pink και τα oh-so-famous glazed nails, το εν λόγω μανικιούρ δίνει μια πιο φρέσκια διάσταση στα λεγόμενα clean manicures. Είναι το μανικιούρ που δεν χρειάζεται περίπλοκα σχέδια, έντονες αποχρώσεις ή έξτρα διακοσμητικά στοιχεία για να ξεχωρίσει. Η λάμψη του είναι αρκετή για να κάνει το αποτέλεσμα ενδιαφέρον, ενώ η απαλή ροζ απόχρωση κρατά το look διαχρονικό, chic κι απόλυτα επίκαιρο.

Το καλύτερο; Μπορείς να το προσαρμόσεις ακριβώς στο στιλ σου. Από ένα σχεδόν διάφανο, barely-there ροζ περλέ που θυμίζει το φυσικό χρώμα του νυχιού μέχρι ένα πιο έντονο baby pink με πλούσια pearly λάμψη, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να υιοθετήσεις την τάση. Σε κοντά και φυσικά νύχια δείχνει super chic, ενώ σε αμυγδαλωτά ή οβάλ σχήματα αποκτά μια πιο polished και elegant αισθητική. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα μανικιούρ που ταιριάζει με κάθε outfit και σε κάθε περίσταση.

Ιδού 10 μανικιούρ με ροζ περλέ νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Νύχια ροζ περλέ: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Sheer Pink

Baby Pink

Candy Floss

Icy Pink

Short

Pearly French

Square

Polka Dots

Pearl

Ombre