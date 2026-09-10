Οι budget friendly επιλογές που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, ξηρά ή φριζάρουν εύκολα, ίσως ήρθε η στιγμή να ανανεώσεις την haircare ρουτίνα σου. Ξεκίνα τις αλλαγές στο ντους και δοκίμασε να αντικαταστήσεις το απλό ενυδατικό σαμπουάν σου με ένα σαμπουάν κερατίνης. Πρόκειται για συνθέσεις που απευθύνονται κυρίως σε ξηρά, πορώδη, βαμμένα ή ταλαιπωρημένα από τις θερμικές εργασίες μαλλιά, οι οποίες λειαίνουν την τρίχα και μειώνουν το φριζάρισμα και το σπάσιμο, αφήνοντας τα μαλλιά πιο λαμπερά και ευκολοχτένιστα.

Φυσικά, ένα σαμπουάν κερατίνης δεν μπορεί να «επιδιορθώσει» μαγικά μια ήδη κατεστραμμένη τρίχα, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό βήμα σε μια ολοκληρωμένη haircare ρουτίνα. Αν έχεις κάνει μάλιστα θεραπεία κερατίνης στο κομμωτήριο, αξίζει να αναζητήσεις μια ήπια, χωρίς θειικά άλατα σύνθεση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διατήρηση του λείου αποτελέσματος.

Και το καλύτερο; Δεν είναι απαραίτητο να επενδύσεις μια περιουσία για να εντάξεις στη ρουτίνα σου ένα τέτοιο προϊόν. Πλέον θα βρεις πολλά αξιόλογα οικονομικά σαμπουάν κερατίνης για επανόρθωση, λείανση και έλεγχο του φριζαρίσματος, που συνδυάζουν την κερατίνη με συστατικά όπως το έλαιο argan, η aloe vera και τα αμινοξέα, χαρίζοντας στα μαλλιά αυτό το πολυπόθητο glass hair look. Μερικά από τα δικά μας αγαπημένα βρίσκονται παρακάτω:

Τα καλύτερα οικονομικά σαμπουάν κερατίνης

Keratin Vitality Shampoo, Lorvenn-Απόκτησέ το εδώ

Η απαλή σύνθεση του Strength & Hair Loss Protection Shampoo με κερατίνη προσφέρει ήπια καθαριστική δράση και βοηθά στην προστασία από την τριχόπτωση. Τα ενυδατικά συστατικά που περιέχει αναζωογονούν την τρίχα και το δέρμα της κεφαλής για υγεία, ζωντάνια και λάμψη.

Keratin Sleek Shampoo, Garnier-Απόκτησέ το εδώ

Η σύνθεση του σαμπουάν Keratin Sleek περιέχει 4% σύμπλεγμα λείανσης με κερατίνη και έλαιο argan κι έτσι ενδυναμώνει από μέσα προς τα έξω, ενώ λειαίνει άμεσα τις ίνες της τρίχας.

Repairing Shampoo, Phyto-Απόκτησέ το εδώ

Στην καρδιά της σύνθεσης περιέχεται Κερατίνη Α18+, που αποτελείται από 18 ενισχυμένα αμινοξέα και λειτουργεί σαν ένα filler για την αναδόμηση της τρίχας εκ των έσω, και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ινών.

Intense Keratin Shampoo, SYOSS-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με 5% keratin strong-complex, αυτό το σαμπουάν ενδυναμώνει τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω. Επανορθώνει τα αδύναμα μαλλιά που σπάνε εύκολα, αναπληρώνοντας με κερατίνη, αφήνοντάς τα έως και 5 φορές πιο δυνατά.

Keratin Repair Shampoo, Apivita-Απόκτησέ το εδώ

Το Keratin Repair Shampoo καθαρίζει απαλά με απόλυτο σεβασμό προς το τριχωτό, θρέφει και ενδυναμώνει την τρίχα χάρη στο μέλι που είναι ενθυλακωμένο σε λιποσώματα. Βοηθάει στην επανόρθωση των κατεστραμμένων μαλλιών, ελέγχει το φριζάρισμα και προλαμβάνει την ψαλίδα, χάρη στη φυτική κερατίνη.