Κομψό, μοντέρνο κι άκρως φθινοπωρινό

Αν υπάρχει ένα χρώμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η απόλυτη εμμονή των πιο cool girls, αυτό είναι σίγουρα το σοκολατί. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο διάφανα βερνίκια, barely-there μανικιούρ και νύχια που έμοιαζαν σχεδόν γυμνά, το φθινόπωρο φέρνει μια πιο βαθιά, αλλά εξίσου ανεπιτήδευτη εκδοχή του μινιμαλισμού. Το chocolate brown είναι σκούρο, πλούσιο και glossy, κάπου ανάμεσα σε neutral και statement απόχρωση, και μοιάζει με την πιο φυσική εξέλιξη για όσες δεν θέλουν μετά τις διακοπές να επιστρέψουν κατευθείαν στα κλασικά βουργουνδί και μαύρα μανικιούρ του φθινοπώρου.

Το ενδιαφέρον με το καφέ είναι ότι, παρότι πρόκειται για βαθιά απόχρωση, δεν έχει την αυστηρότητα του μαύρου ούτε την προβλεψιμότητα των wine και berry tones. Αντίθετα, έχει μια ζεστή, understated πολυτέλεια που το κάνει απροσδόκητα ευέλικτο. Για το φθινόπωρο του 2026, οι πιο chic εκδοχές του κινούνται προς το espresso, το bitter chocolate και το βαθύ chestnut, αφήνοντας στην άκρη τα πολύ ανοιχτά caramel ή μπεζ/καφέ που βλέπαμε πέρυσι.

Πρόκειται για μία τάση που ταιριάζει σε κάθε στιλ. Σε κοντά νύχια, το καφέ αποκτά μια πιο minimal και polished αισθητική, ενώ σε αμυγδαλωτό σχήμα γίνεται λίγο πιο glamorous χωρίς να χάνει τον κομψό χαρακτήρα του. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα «εύκολο» χρώμα, που μπορεί να φορεθεί με κάθε look, αφού ταιριάζει με denim, γκρι πλεκτά, μαύρα basics, camel παλτό αλλά και με πιο statement outfits, λειτουργώντας σχεδόν σαν ένα ακόμη neutral της γκαρνταρόμπας.

Για ένα πιο μίνιμαλ αποτέλεσμα, κράτησε το μήκος μικρό και το σχήμα καθαρό, χωρίς nail art. Αν προτιμάς κάτι πιο θηλυκό, άφησε τα νύχια πιο μακριά και επίλεξε ένα απαλό, αμυγδαλωτό σχήμα. Όσον αφορά τώρα την απόχρωση του καφέ που θα επιλέξεις, θυμήσου πως ένα ψυχρό espresso δείχνει πιο μοντέρνο, ενώ ένα βαθύ chestnut αποπνέει περισσότερη ζεστασιά. Το chocolate brown βέβαια παραμένει η πιο σίγουρη και ευέλικτη επιλογή, αφού συνδυάσμένο με ένα ultra glossy top coat ή ακόμα και με ένα chrome topper δείχνει εξαιρετικά πολυτελές.

Όποια απόχρωση του καφέ και να επιλέξεις φέτος το φθινόπωρο, μην ξεχνάς το πόσο σημαντική είναι η σωστή περιποίηση των χεριών και των επωνυχίων προκειμένου το μανικιούρ σου να δείχνει πραγματικά κομψό και καλαίσθητο. Δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολές. Απλά διατήρησε ένα «καθαρό» σχήμα νυχιών και φρόντισε να ενυδατώνεις συχνά μέσα στη μέρα τα χέρια σου με μία κρέμα και τα επωνύχια με ένα λαδάκι.