Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει το αντηλιακό της με τον πιο σωστό τρόπο και μας το δείχνει

Αν θέλεις και εσύ το δέρμα της Χέιλι Μπίμπερ, μάθε πως βάζει το αντηλιακό της

Όσοι celebrities προσπαθούν να σε πείσουν πως το αλαβάστρινο δέρμα τους προέρχεται από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νερού και της χρήσης ελαιολάδου, δεν σου λένε όλη την αλήθεια, sorry not sorry. Το αντηλιακό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να κρατάει το δέρμα ασφαλές και λαμπερό για πολλά χρόνια. Φυσικά δεν είσαι ποτέ πολύ νέα για να αρχίσεις να το φοράς κάθε μέρα, ναι ακόμα και τον χειμώνα.

Η Χέιλι Μπίμπερ, όπως έχεις δει, έχει ένα εκπληκτικό δέρμα και προφανώς γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι το αντηλιακό. Από την όψη της βέβαια καταλαβαίνουμε ότι, όχι μόνο γνωρίζει ότι πρέπει να το φοράμε κάθε μέρα, αλλά ξέρει και πόσο πρέπει να βάζουμε.

Η επιχειρηματίας και μοντέλο ανέβασε ένα video στο TikTok με το caption «Πρωινά» και συγκεκριμένα την πρωινή skin-care ρουτίνα της, την οποία παρουσίασε σε ένα video 42 δευτερολέπτων. Αφού καθαρίσει το πρόσωπό της και βουρτσίσει τα δόντια της, απλώνει το σέρουμ της και βάζει αντηλιακό. Η τεχνική που το απλώνει όμως και το πόσο βάζει, είναι δερματολογικά ελεγμένα. Η Χέιλι βάζει στο πρόσωπο και στο λαιμό της την ποσότητα που αναλογεί σε ένα V που ξεκινάει από τον δείκτη και τελειώνει στο μεσαίο δάχτυλο της παλάμης της. Έξυπνο, τσεκαρισμένο και φυσικά έχει το ok δερματολόγου.