Ρετινόλη vs Bakuchiol: Ποιο συστατικό περιποίησης είναι καταλληλότερο για το δικό σου δέρμα;

Αν η αντιγήρανση είναι αυτό που σε απασχολεί, γνώρισε πώς διαφέρουν αυτά τα δύο ενεργά συστατικά

Στον κόσμο της ομορφιάς, λίγα συστατικά έχουν λάβει τόση «λατρεία», όσο η ρετινόλη. Θεωρείται η βασίλισσα της αντιγήρανσης, με δεκαετίες ερευνών να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ένα νέο συστατικό κερδίζει σημαντικά το ενδιαφέρoν των skincare lovers: το bakuchiol. Ένα φυτικό εκχύλισμα που υπόσχεται παρόμοια οφέλη, χωρίς τους συχνούς ερεθισμούς της ρετινόλης.

Η ρετινόλη

Η ρετινόλη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με δεκαετίες ερευνών στο ενεργητικό της, θεωρείται από τους δερματολόγους το πιο αξιόπιστο συστατικό για την καταπολέμηση των σημαδιών γήρανσης. Λεπτές γραμμές, ρυτίδες, ανομοιόμορφος τόνος και τάση ακμής: η ρετινόλη μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε όλα.

Η δράση της, όμως, έχει και το τίμημά της. Ερυθρότητα, ξηρότητα και ερεθισμοί δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ειδικά όταν εφαρμόζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις ή σε δέρματα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τόσο ισχυρά δραστικά. Η προσαρμογή απαιτεί υπομονή, σταδιακή εισαγωγή στη ρουτίνα και, απαραίτητα, καθημερινή αντηλιακή προστασία.

Το bakuchiol

Σε αντίθεση με τη ρετινόλη, το bakuchiol συστήνεται ως «ήπιο, αλλά όχι αδύναμο». Παρότι οι μελέτες γύρω του δεν έχουν την έκταση της ρετινόλης, τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι πράγματι εντυπωσιακά. Συμβάλλει στη βελτίωση της ελαστικότητας, μειώνει τις λεπτές γραμμές και προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα; Η συμβατότητά του με ευαίσθητες επιδερμίδες. Χωρίς τον κίνδυνο έντονου ερεθισμού ή φωτοευαισθησίας, το bakuchiol μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και πρωί, ενώ προτείνεται και για περιόδους όπου η ρετινόλη δεν επιτρέπεται, όπως για παράδειγμα στην εγκυμοσύνη ή τον θηλασμό.