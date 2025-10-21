Συσφίγγουν την επιδερμίδα αφήνοντάς την πιο λαμπερή και λεία

Καθώς περνούν τα χρόνια, το κολλαγόνο και η ελαστίνη εκφυλίζονται με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να παίρνει την "κατιούσα" και να δείχνει πιο θαμπή και άτονη. Εκεί ακριβώς έρχεται μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο να δώσει τη δική της, high-tech απάντηση.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο στη ρουτίνα σου;

Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί λόγοι να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο: Το υαλουρονικό οξύ λειτουργεί σαν μαγνήτης υγρασίας, αφού μπορεί να συγκρατήσει έως και 1000 φορές το βάρος του σε νερό. Έτσι, "γεμίζει" τις λεπτές γραμμές, προσφέρει άμεση αίσθηση φρεσκάδας και κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο ξεκούραστη και υγιής.

Από την άλλη, το κολλαγόνο είναι η δομική "σκαλωσιά" του δέρματος -η πρωτεΐνη που διατηρεί τη σφριγηλότητα και τη λεία όψη του. Στις καλλυντικές συνθέσεις ωστόσο, καθώς το μόριο του κολλαγόνου είναι πολύ μεγάλο δεν μπορεί να διεισδύσει βαθιά στην επιδερμίδα, οπότε λειτουργεί περισσότερο ενυδατικά και προστατευτικά, ενισχύοντας τον επιδερμικό φραγμό και προσφέροντας μια άμεση, "πλούσια" αίσθηση θρέψης.

Οι πιο προηγμένες φόρμουλες σήμερα συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους υαλουρονικού για ενυδάτωση σε πολλαπλά επίπεδα και πεπτίδια ή ακόμα και ρετινόλη ή βιταμίνη C, συστατικά που διεγείρουν τη φυσική σύνθεση κολλαγόνου. Το αποτέλεσμα; Ένα δέρμα πιο ελαστικό, πιο "γεμάτο" και με εκείνη τη διακριτική λάμψη υγείας που κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο φρέσκο και νεανικό.

Σε πείσαμε να δοκιμάσεις κι εσύ μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο; Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες επιλογές:

Κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο: Οι top επιλογές

Resveratrol Lift Firming Cashmere Cream, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Η Firming Cashmere Cream Resveratrol–Lift διορθώνει τις ρυτίδες και συσφίγγει την επιδερμίδα. Στον πυρήνα της βρίσκεται το Vegan Κολλαγόνο 1, ένα κολλαγόνο φυτικής προέλευσης, το οποίο σε συνδυασμό με ένα αποκλειστικό αντιγηραντικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Ρεσβερατρόλη αμπελιού, υαλουρονικά οξέα και vegan ενισχυτής κολλαγόνου) ενεργοποιεί και τους τρεις τύπους κολλαγόνου.

Advanced Pro-Collagen+ Peptide Cream, Medik8-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η εξειδικευμένη σύνθεση με προηγμένα δραστικά συστατικά, βοηθά στη διέγερση της φυσικής παραγωγής κολλαγόνου του δέρματος, για ορατή σύσφιξη, ελαστικότητα και μείωση των βαθιών ρυτίδων. Προσφέρει γρήγορα αποτελέσματα, κλινικά αποδεδειγμένα σε μόλις 7 ημέρες, ενώ βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης μελλοντικών σημείων γήρανσης του δέρματος.

Progression (+) Anti-Wrinkle Filling & Plumping Cream, Rilastil-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κρέμα προσώπου με υαλουρονικό και κολλαγόνο εξομαλύνει τις ρυτίδες, ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας και δρα ενάντια στα ορατά σημάδια της γήρανσης: ξηρό δέρμα, απώλεια σφριγηλότητας και θαμπή όψη.

Triple Collagen Cream, Medicube-Απόκτησέ την εδώ

Η Medicube Triple Collagen Cream είναι μια ισχυρή αντιγηραντική κρέμα με ένα μίγμα κολλαγόνου, νιασιναμίδης και υαλουρονικού οξέος που ενισχύει την ελαστικότητα και την σφριγηλότητα ενυδαναμώνοντας παράλληλα το δερματικό φραγμό.΄

Beevine Elixir Wrinkle & Firmness Lift Cream Rich, Apivita-Απόκτησέ την εδώ

Ενισχυμένη με το πατενταρισμένο σύμπλοκο Prοpolift με υψηλή συγκέντρωση σε πολυφαινόλες πρόπολης και αμπελιού και φυτικό κολλαγόνο, η Beevine Elixir Wrinkle & Firmness Lift Cream επαναφέρει την ισορροπία κολλαγόνων της νεανικής επιδερμίδας και προσφέρει εντατική αντιγηραντική φροντίδα.