Beauté την Κυριακή: Η καλύτερη σπιτική μάσκα προσώπου με αγγούρι για ενυδάτωση

Το μυστικό πολλών celebrities για επιδερμίδα που ακτινοβολεί υγεία

Η περιποίηση της επιδερμίδας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή. Πολλές φορές, τα πιο απλά και φυσικά υλικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας μπορούν να χαρίσουν στο δέρμα μας τη φρεσκάδα και τη λάμψη που αποζητά. Ένα από αυτά είναι και το αγγούρι, το οποίο είναι γνωστό για τις ενυδατικές και καταπραϋντικές του ιδιότητες. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί πώς μπορείς να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα προσώπου με αγγούρι για να αναζωογονήσεις και να δροσίσεις την επιδερμίδα σου:

Πώς να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα προσώπου με αγγούρι

Τι θα χρειαστείς:

1/2 φρέσκο αγγούρι

1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι (για επιπλέον ενυδάτωση)

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι (για θρέψη)

Εκτέλεση:

Πλύνε καλά το αγγούρι και τρίψ’ το στον τρίφτη ή χτύπησέ το στο μπλέντερ μέχρι να γίνει πολτός. Στη συνέχεια, πρόσθεσε το γιαούρτι και το μέλι και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Εφάρμοσε τη μάσκα σε καθαρό πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Άφησέ τη να δράσει για 10–15 λεπτά κι έπειτα ξέβγαλε με χλιαρό νερό και στέγνωσε απαλά το πρόσωπό σου.

Αμέσως θα δεις το πρόσωπό σου να δείχνει πιο φρέσκο, ενυδατωμένο και ξεκούραστο. Αφού στεγνώσει η επιδερμίδα σου, μην ξεχάσεις να προχωρήσεις στην εφαρμογή του αγαπημένου σου ορού και κρέμας προσώπου για να «κλειδώσεις» την ενυδάτωση.