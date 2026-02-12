Τα έξυπνα τρικς που θα σε βοηθήσουν να μειώσεις το οίδημα στην περιοχή και να αποκτήσεις ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα

Υπάρχουν πρωινά που ο καθρέφτης δεν λέει ψέματα. Το βλέμμα δείχνει κουρασμένο, το περίγραμμα των ματιών ελαφρώς πρησμένο και οι σακούλες κάτω από τα μάτια μαρτυρούν κάθε ώρα ύπνου που χάθηκε. Πριν όμως στραφείς σε δραστικές λύσεις, αξίζει να θυμάσαι ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και συχνά αντιδρά σε απλούς καθημερινούς παράγοντες, όπως η έλλειψη ύπνου, η κατακράτηση υγρών, το πολύ αλάτι ή ακόμα και οι αλλεργίες. Τα καλά νέα; Υπάρχουν απόλυτα φυσικοί, απλοί τρόποι που μπορούν να σε βοηθήσουν να μειώσεις το πρήξιμο και να επαναφέρεις τη φρεσκάδα στο βλέμμα σου.

Σακούλες κάτω από τα μάτια: Φυσική αντιμετώπιση σε 5 βήματα

Κάνε το τρικ με τα παγωμένα κουτάλια

Ένα από τα πιο γνωστά (και αποτελεσματικά) τρικς είναι τα παγωμένα κουτάλια. Τι πρέπει να κάνεις; Τοποθέτησε δύο μεταλλικά κουτάλια στην κατάψυξη για λίγα λεπτά και έπειτα ακούμπησέ τα απαλά κάτω από τα μάτια σου, με την κυρτή πλευρά προς το δέρμα. Η ψύξη βοηθά στη συστολή των αγγείων, μειώνοντας προσωρινά το οίδημα και «ξυπνώντας» το βλέμμα.

Χρησιμοποίησε κρύες κομπρέσες

Η χαμηλή θερμοκρασία γενικά λειτουργεί ευεργετικά στο πρήξιμο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια καθαρή πετσέτα βουτηγμένη σε παγωμένο νερό ή να τυλίξεις ένα παγάκι σε ύφασμα και να το περάσεις απαλά κάτω από τα μάτια για να τονώσεις την περιοχή και να περιορίσεις το οίδημα.

Editor's Tip: Πρόσεξε να μην έρθει ο πάγος απευθείας σε επαφή με το δέρμα και να μην επιμείνεις για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο καθώς έτσι μπορεί να προκαλέσεις έγκαυμα ψύχους.

Κοιμήσου... αλλά σε σωστή στάση

Ναι, μερικές φορές η λύση είναι τόσο απλή. Αν ξυπνάς συστηματικά με πρησμένα μάτια, δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα επιπλέον μαξιλάρι, ώστε το κεφάλι σου να είναι ελαφρώς υπερυψωμένο. Αυτή η μικρή αλλαγή βοηθά στην αποφυγή συσσώρευσης υγρών στην περιοχή των ματιών κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά συνέπεια και στη μείωση του οιδήματος. Φυσικά, προσπάθησε να κοιμάσαι 7-8 ώρες κάθε βράδυ, έτσι ώστε να περιορίσεις ακόμα περισσότερο το πρόβλημα.

Κάνε απαλό μασάζ λεμφικής αποσυμφόρησης

Με καθαρά χέρια, χρησιμοποίησε τις άκρες των δαχτύλων σου και κάνε απαλές, ταμποναριστές κινήσεις μασάζ από την εσωτερική γωνία του ματιού προς τα έξω. Κι όμως μερικά λεπτά μασάζ κάθε πρωί μπορούν να κάνουν θαύματα για την όψη του προσώπου σου κάνοντας το βλέμμα σου να δείχνει πιο ξεκούραστο.

Περιόρισε το αλάτι στη διατροφή σου

Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να επιδεινώσει το πρήξιμο, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Προσπάθησε λοιπόν να περιορίσεις τα πολύ αλμυρά γεύματα, ειδικά το βράδυ, αλλά και να καταναλώνεις όσο το δυνατόν περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Περιττό να το πούμε, αλλά μην αμελείς να πίνεις 2 λίτρα νερό μέσα στη μέρα έτσι ώστε ο οργανισμό σου να διατηρείται καλά ενυδατωμένος και να περιορίζεται η κατακράτηση.