Τα θαυματουργά προϊόντα που «σβήνουν» τα σημάδια κούρασης και κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο ξεκούραστο και νεανικό

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι από τα πρώτα σημεία που μαρτυρούν την κούραση, το στρες και την έλλειψη ύπνου. Τα καλά νέα; Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε μια ακριβή κρέμα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες για να αναζωογονήσεις το βλέμμα σου. Πλέον υπάρχουν πολλές αξιόπιστες και προσιτές επιλογές που προσφέρουν πραγματική φροντίδα, χωρίς να σε βγάζουν εκτός budget.

Πώς το καταφέρνουν αυτό; Χάρη στα πολύτιμα συστατικά στη σύνθεσή τους: Το υαλουρονικό οξύ χαρίζει ενυδάτωση και «γεμίζει» τις λεπτές γραμμές, η καφεΐνη μειώνει το πρήξιμο, η ρετινόλη ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, η βιταμίνη C φωτίζει τους μαύρους κύκλους, ενώ η νιασιναμίδη βελτιώνει τον τόνο και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Με τον σωστό συνδυασμό αυτών των συστατικών, το βλέμμα αποκτά μια πιο φρέσκια, ξεκούραστη και φωτεινή όψη, το οίδημα και οι μαύροι κύκλοι μειώνονται και η περιοχή στο σύνολό της αναζωογονείται.

Editor’s Tip: Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, φύλαξε την κρέμα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες στο ψυγείο, ώστε να την εφαρμόζεις δροσερή. Εναλλακτικά, χρησιμοποίησε cryoballs, ένα παγωμένο face roller ή ακόμα και ένα κουτάλι που έχεις αφήσει λίγα λεπτά στο ψυγείο, για να κάνεις απαλό μασάζ γύρω από τα μάτια για τόνωση και αναζωογόνηση.

Κρέμα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες: 5 επιλογές για ένα πιο ξεκούραστο βλέμμα

Eye Rejuvenation, Dr. Villy Rodopoulou-Απόκτησέ την εδώ

Η Eye Rejuvenation Signature Treatment , αποτελεί μια επαναστατική σύνθεση ανανέωσης των βλεφάρων που προσφέρει άμεση σύσφιξη, μεταμορφώνοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. Καταπολεμά τα οιδήματα και την χαλάρωση του δέρματος, ενώ φωτίζει τους μαύρους κύκλους και λειαίνει τις λεπτές γραμμές.

Wide Awake Eye Gel, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Ο συνδυασμός αυτού του δροσερού gel με το μεταλλικό roll-on για ελαφρύ μασάζ κάνει θαύματα για το πρήξιμο, τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους, αφήνοντας το βλέμμα πιο φωτεινό και ξεκούραστο.

Caffeine Eye Cream, The Inkey List-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με καφεΐνη, αυτή η κρέμα ματιών μειώνει την εμφάνιση γραμμών, πρηξίματος και μαύρων κύκλων με τη βοήθεια μιας ενυδατικής και ελαφριάς φόρμουλας.

A.G.E. Eye Complex, SkinCeuticals-Απόκτησέ την εδώ

Η A.G.E. Advanced Eye με υψηλή συγκέντρωση σε δραστικά συστατικά βοηθά στη μείωση των ρυτίδων, της χαλάρωσης, των μαύρων κύκλων και του οιδήματος που σχετίζονται με τη φυσική διαδικασία γήρανσης.

Eye Balm, Frezyderm-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η απαλή και δροσερή κρέμα-gel καταπολεμά τους μαύρους κύκλους, τις σακούλες και τη θαμπή όψη της επιδερμίδας στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Ενεργοποιεί άμεσα τη μικροκυκλοφορία, επαναφέρει την ελαστικότητα και την ομοιομορφία στην όψη της επιδερμίδας, συσφίγγει την περιοχή και μειώνει τις λεπτές γραμμές.