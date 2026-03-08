5 συστατικά που δεν πρέπει να χρησιμοποιείς ποτέ σε DIY μάσκες

Τι πρέπει να προσέξεις για να μην προκαλέσεις ερεθισμούς και ερυθρότητα

Οι DIY μάσκες μοιάζουν αθώες. Τι μπορεί να πάει άλλωστε στραβά όταν αναμιγνύεις λίγο μέλι, λίγο καφέ και μερικές σταγόνες λεμόνι; Το skincare δεν είναι όμως μαγειρική και το γεγονός ότι ένα υλικό είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλές για το πρόσωπό σου. Δερματολόγοι, αλλά και οργανισμοί όπως η American Academy of Dermatology, προειδοποιούν ότι ορισμένα «σπιτικά» συστατικά μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τον επιδερμιδικό φραγμό, να προκαλέσουν ερεθισμό ή ακόμη και μόνιμες δυσχρωμίες. Πριν, λοιπόν, ανοίξεις το ψυγείο για να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα, δες ποια συστατικά καλό είναι να μείνουν στην κουζίνα σου:

DIY μάσκες: 5 συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις

Λεμόνι

Το λεμόνι έχει πολύ χαμηλό pH και μπορεί να προκαλέσει έντονο ερεθισμό, ξηρότητα και απολέπιση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι η φωτοευαισθησία: η επαφή του δέρματος με εσπεριδοειδή και στη συνέχεια η έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε φυτοφωτοδερματίτιδα, δηλαδή σε σκούρες κηλίδες και εγκαύματα. Και κάπως έτσι το «φυσικό glow» που υπόσχεται το TikTok συχνά καταλήγει σε ερεθισμένη επιδερμίδα.

Μαγειρική σόδα

Με ιδιαίτερα αλκαλικό pH, η μαγειρική σόδα διαταράσσει τον φυσικό όξινο μανδύα της επιδερμίδας. Αυτό σημαίνει ότι ο προστατευτικός φραγμός αποδυναμώνεται, το δέρμα αφυδατώνεται και γίνεται πιο ευάλωτο σε βακτήρια και φλεγμονές. Μπορεί να αφήνει μια προσωρινή αίσθηση «καθαριότητας», αλλά μακροπρόθεσμα η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό, παρά καλό.

Οδοντόκρεμα

Αυτό το old school trick για τα σπυράκια κάθε άλλο παρά ασφαλές είναι. Καθώς η οδοντόκρεμα περιέχει συστατικά σχεδιασμένα για το σμάλτο των δοντιών κι όχι για το ευαίσθητο δέρμα του προσώπου, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ξηρότητα, ακόμη και χημικό έγκαυμα, ειδικά αν παραμείνει για ώρες πάνω στην επιδερμίδα. Τι μπορείς να κάνεις; Να χρησιμοποιήσεις ένα pimple patch ή μια τοπική θεραπεία για σπυράκια.

Μηλόξιδο

Σίγουρα θα έχεις δει κάποιο βίντεο στο TikTok που να παρουσιάζει το μηλόξιδο ως το καλύτερο φυσικό toner. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται αδιάλυτο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό και διαταραχή του pH της επιδερμίδας. Ακόμη και αραιωμένο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δοκιμή σε μικρή περιοχή πριν από οποιαδήποτε χρήση για να βεβαιωθείς ότι δεν θα ερεθίσει την επιδερμίδα σου.

Αιθέρια έλαια

Τα αιθέρια έλαια είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένα κι όταν εφαρμόζονται απευθείας στο πρόσωπο χωρίς κατάλληλη αραίωση, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή ακόμα και δερματίτιδα εξ επαφής. Το γεγονός ότι είναι «φυτικά» δεν τα καθιστά αυτόματα ασφαλή.