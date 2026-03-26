Γλυκολικό οξύ: 3 χρήσεις του που σίγουρα δεν γνωρίζεις

Κι όμως, το γλυκολικό οξύ δεν είναι ευεργετικό μόνο για το πρόσωπο

Το γλυκολικό οξύ έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σχεδόν θρυλική φήμη στον κόσμο της ομορφιάς -και όχι άδικα. Αν και οι περισσότεροι το θεωρούν απλά ένα συστατικό απολέπισης για το πρόσωπο, η αλήθεια είναι ότι οι χρήσεις του ξεπερνούν κατά πολύ μια απλή skincare ρουτίνα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολυεργαλείο ομορφιάς, που μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που φροντίζεις την επιδερμίδα και το σώμα σου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...

Τι είναι το γλυκολικό οξύ και τι προσφέρει στην επιδερμίδα

Το γλυκολικό οξύ ανήκει στα AHA (άλφα-υδροξυοξέα) και προέρχεται κυρίως από το ζαχαροκάλαμο. Είναι το μικρότερο σε μοριακό μέγεθος οξύ της κατηγορίας του, κάτι που σημαίνει ότι διεισδύει εύκολα στην επιδερμίδα και δρα πιο αποτελεσματικά. Η βασική του λειτουργία είναι η χημική απολέπιση: διαλύει τους δεσμούς που κρατούν τα νεκρά κύτταρα στην επιφάνεια του δέρματος, αποκαλύπτοντας πιο λεία, φωτεινή και ομοιόμορφη επιδερμίδα. Παράλληλα, βοηθά στη βελτίωση της υφής, στη μείωση δυσχρωμιών, στη λείανση λεπτών γραμμών και στην ενίσχυση της φυσικής ανανέωσης των κυττάρων. Με συστηματική χρήση, η επιδερμίδα δείχνει πιο καθαρή, λαμπερή και πιο λεία.

3 χρήσεις του που δεν γνωρίζεις

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως αποσμητικό σώματος

Μία από τις πιο viral αλλά και πραγματικά αποτελεσματικές χρήσεις του γλυκολικού οξέος είναι ως εναλλακτικό αποσμητικό, αφού αντί να καλύπτει την οσμή, αλλάζει το pH της επιδερμίδας, δημιουργώντας περιβάλλον όπου τα βακτήρια που προκαλούν κακοσμία δεν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα. Απλά βύθισε ένα βαμβάκι σε ένα toner με χαμηλή συγκέντρωση γλυκολικού οξέος και πέρασέ το από τις μασχάλες σου για να λειάνεις την περιοχή, αλλά και να βοηθήσεις και στη μείωση των σκουρόχρωμων σημαδιών που συχνά εμφανίζονται εκεί.

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο τριχωτό της κεφαλής

Λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά χρήσιμη είναι η εφαρμογή του στο τριχωτό. Το γλυκολικό οξύ απολεπίζει την περιοχή, απομακρύνοντας τη συσσώρευση προϊόντων, τη λιπαρότητα και τα νεκρά κύτταρα που μπορεί να φράζουν τους θύλακες της τρίχας. Έτσι βοηθά στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των μαλλιών, ενώ προσφέρει μια αίσθηση καθαριότητας που διαρκεί περισσότερο.

Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να μειώσεις το strawberry skin

Το γλυκολικό οξύ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιοχές όπου εμφανίζονται ingrown hairs, όπως τα πόδια, το μπικίνι και τα γένια. Η απολεπιστική του δράση βοηθά τις τρίχες να αναπτυχθούν φυσιολογικά χωρίς να γυρίζουν προς τα μέσα και να εγκλωβίζονται κάτω από το δέρμα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις κοκκινίλες και τις ανομοιομορφίες μετά το ξύρισμα. Εξίσου αποτελεσματικό είναι και για τα μικρά στίγματα που εμφανίζονται στα πόδια μετά την αποτρίχωση, το λεγόμενο strawberry skin. Κάνοντας ήπια απολέπιση, το γλυκολικό οξύ καθαρίζει τους πόρους και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας, αφήνοντάς την πιο λεία και φωτεινή.

Editor's Tip: Μην ξεχνάς ότι επειδή πρόκειται για δραστικό οξύ, χρειάζεται σταδιακή ένταξη στη ρουτίνα και πάντα αντηλιακή προστασία όταν χρησιμοποιείται σε εκτεθειμένες περιοχές.