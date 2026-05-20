Ο πιο πρακτικός τρόπος να εφαρμόσεις το αντηλιακό -ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ

Μικρό, πρακτικό και πάντα έτοιμο για χρήση, το αντηλιακό προσώπου στικ είναι ίσως το πιο έξυπνο beauty hack του καλοκαιριού. Χωράει σε κάθε τσάντα, δεν λερώνει τα χέρια και κάνει την ανανέωση της αντηλιακής προστασίας μέσα στη μέρα παιχνιδάκι -ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ. Είναι το προϊόν που δεν χρειάζεται καθρέφτη, χρόνο ή δεύτερη σκέψη -απλώς το εφαρμόζεις και συνεχίζεις τη μέρα σου, γνωρίζοντας ότι η επιδερμίδα σου είναι προστατευμένη και η skincare routine σου καλά ενημερωμένη. Ακολουθούν 5 από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για να διαλέξεις:

Αντηλιακό προσώπου στικ: 5 all time favourite επιλογές

Expert Sun Protector Clear Stick SPF50+, Shiseido

Το προστατευτικό τζελ σε στικ Shiseido Expert Sun Protector Clear Stick SPF 50+ δημιουργεί μια αόρατη ασπίδα προστασίας από την UV ακτινοβολία, τη ρύπανση και την αφυδάτωση -χωρίς να επηρεάζει το μακιγιάζ.

Sun Project Silky Calming Sun Stick SPF50+, Thank you Farmer

Αυτό το αδιάβροχο αντηλιακό σε μορφή στικ που προστατεύει το δέρμα ενάντια στη βλαβερή ακτινοβολία UV με SPF50+ PA++++ περιέχει συστατικά για να καταπραΰνει την ευαίσθητη και ερεθισμένη επιδερμίδα.

Luxurious SunCare SPF50+, Intermed

Το Luxurious SunCare SPF50+ παρέχει πολύ υψηλή, ευρέος φάσματος προστασία των ευαίσθητων ζωνών (μύτη, αυτιά, χείλια, χέρια, ώμοι, μελαγχρωματικές κηλίδες), δημιουργώντας έναν αόρατο μανδύα προστασίας που παραμένει ανθεκτικός στο νερό και στον ιδρώτα.

Sunissime The Protective Sun Stick SPF50+, Lierac

Το Sunissime The Protective Sun Stick SPF50+ προσφέρει πολύ υψηλή προστασία στο πρόσωπο και στις ευαίσθητες περιοχές χάρη σε ένα σύστημα φίλτρων ευρέος φάσματος (UVB + UVA + Μπλε φως + Υπέρυθρη ακτινοβολία). Η σύνθεσή του προλαμβάνει τα σημάδια της φωτογήρανσης προσφέροντας δράση ολικής αντιγήρανσης.

Watermelon Glow Niacinamide Dew Balm Sunscreen Stick SPF 30, Glow Recipe

Αυτός ο αντηλιακός ορός σε στικ με νιασιναμίδη και υαλουρονικό οξύ προστατεύει, ενυδατώνει και αποκαθιστά άμεσα τη λάμψη στο δέρμα ενώ το φωτίζει με την πάροδο του χρόνου.