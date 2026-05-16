Οι 5 πιο δημοφιλείς κρέμες ποδιών όλων των εποχών

Οι κρέμες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Η άνοιξη φτάνει πάντα με μια μικρή, σχεδόν τελετουργική αλλαγή: τα ρούχα γίνονται πιο ανάλαφρα, τα παπούτσια ανοίγουν, το δέρμα αποκαλύπτεται και τα πόδια βγαίνουν ξανά στο φως. Kαι κάπου εκεί, οι κρέμες ποδιών επανέρχονται στο προσκήνιο και γίνονται το απόλυτο spring essential.

Οι σύγχρονες κρέμες ποδιών δεν προσφέρουν απλώς ενυδάτωση, αλλά απολέπιση και βαθιά θρέψη. Εμπλουτισμένες με συστατικά όπως η ουρία και το βούτυρο καριτέ, δουλεύουν στοχευμένα για να μαλακώσουν τις σκληρύνσεις, και να προσφέρουν ενυδάτωση και θρέψη που διαρκεί. Πλούσιες αλλά όχι βαριές, απορροφώνται γρήγορα και αφήνουν πίσω τους ένα απαλό, σχεδόν «γυμνό» τελείωμα, επιτρέποντάς σου να φορέσεις άμεσα τα σανδάλια και τα πέδιλά σου.

Ακολουθούν οι 5 κρέμες ποδιών που έχουν σταθερό φανατικό κοινό εδώ και χρόνια:

Shea Foot Cream, L' Occitane

Πλούσια σε θρεπτικό βούτυρο καριτέ (15%), αυτή η κρέμα ποδιών με φυσικά καταπραϋντικά συστατικά (άρνικα και αιθέριο έλαιο λεβάντας) ενυδατώνει και βοηθά στην ανακούφιση της αίσθησης κούρασης των άκρων.

SA Renewing Foot Cream, CeraVe

Η αναπλαστική κρέμα ποδιών CeraVe SA με σαλικυλικό οξύ αναπλάθει εντατικά την ξηρή επιδερμίδα των ποδιών και μαλακώνει το σκασμένο δέρμα. Η τεχνολογία MVE® εξασφαλίζει ελεγχόμενη απελευθέρωση των ενυδατικών συστατικών προσφέροντας 24ωρη ενυδάτωση. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρεί την επιδερμίδα των ποδιών απόλυτα απαλή και θρεμμένη σε βάθος.

Foot Cream Cracked Heel, Scholl

Η κρέμα Scholl Cracked Heel ξεκινά τη διαδικασία φυσικής ανανέωσης του δέρματος και ανακουφίζει τα τραχιά πόδια. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι φτέρνες είναι και πάλι γεμάτες θρέψη και απόλυτα ενυδατωμένες.

Crema anti callosita, Gehwol Med

Αυτή η εντατική ενυδατική κρέμα με ουρία, γλυκερίνη και αλλαντοΐνη φροντίζει ώστε να μην υπάρχει κανένα ίχνος κάλων. Χαλαρώνει τους κυτταρικούς δεσμούς στα στρώματα του σκληρού δέρματος, με αποτέλεσμα να μειώνει ορατά την τραχύτητα μέσα σε λίγες ημέρες.

UreaRepair PLUS, Eucerin

Η σύνθεσή της είναι εμπλουτισμένη με το σύμπλεγμα Repair PLUS με ουρία και άλλα φυσικά ενυδατικά συστατικά κι έτσι παρέχει ενυδάτωση που διαρκεί, ενώ αφαιρεί το τραχύ δέρμα από τις φτέρνες και αποκαθιστά την αίσθηση άνεσης.