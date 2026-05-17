Beauté την Κυριακή: Πώς να εφαρμόζεις την κρέμα ματιών για αντιγήρανση

Οι σωστές κινήσεις για καλύτερη απορρόφηση και μείωση των σημαδιών γήρανσης και κούρασης

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι ίσως η πιο εκφραστική και ταυτόχρονα η πιο ευαίσθητη του προσώπου. Εκεί «γράφονται» τα χαμόγελα, οι αϋπνίες, τα ξενύχτια, το στρες, αλλά και ο χρόνος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η κρέμα ματιών θεωρείται ένα από τα πιο στοχευμένα βήματα στη ρουτίνα περιποίησης. Όμως, όσο σημαντικό είναι το προϊόν, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο τρόπος εφαρμογής του. Γιατί ακόμα και η πιο εξελιγμένη σύνθεση χρειάζεται τη σωστή τεχνική για να αποδώσει στο μέγιστο. Πώς εφαρμόζεται λοιπόν σωστά η κρέμα ματιών;

Πώς εφαρμόζεται σωστά η κρέμα ματιών:

1. Ξεκίνα με καθαρό πρόσωπο, έτσι ώστε τα ενεργά συστατικά να μπορέσουν να απορροφηθούν σωστά.

2. Δεν χρειάζεται υπερβολή: Η περιοχή είναι λεπτή και δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες προϊόντος. Μια ποσότητα ίση με έναν κόκκο ρυζιού για κάθε μάτι είναι αρκετή.

3. Χρησιμοποιώντας τον παράμεσο, το δάχτυλο που ασκεί τη λιγότερη πίεση και άρα είναι ιδανικό για αυτή την ευαίσθητη περιοχή, ξεκίνησε να εφαρμόζεις την κρέμα κάνοντας ταμποναριστές κινήσεις.

Editor's Tip: Το πρωί δοκίμασε να κάνεις μασάζ στην περιοχή χρησιμοποιώντας ένα παγωμένο roller έτσι ώστε να «ξυπνήσεις» το βλέμμα σου και να μειώσεις τις σακούλες.

4. Εφάρμοσε την κρέμα κατά μήκος του οστού κάτω από τα μάτια, ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία και πηγαίνοντας προς τα έξω. Μπορείς να κινηθείς και ελαφρώς προς τα πάνω, στην εξωτερική γωνία, όπου εμφανίζονται συχνά οι λεπτές γραμμές, γνωστές και ως «πόδι της χήνας».

Editor's Note: Η κρέμα θα «ταξιδέψει» μόνη της λόγω της θερμότητας του δέρματος. Αν την εφαρμόσεις πολύ κοντά στη γραμμή των βλεφάρων, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ερεθισμός.

5. Περίμενε λίγα λεπτά πριν προχωρήσεις σε επόμενο προϊόν ή μακιγιάζ, έτσι ώστε η κρέμα να μπορέσει να δράσει σωστά και να αποτραπεί το «σπάσιμο» του κονσίλερ.

Editor's Note: Θυμίσου ότι η συστηματική χρήση είναι το «κλειδί». Το πρωί η κρέμα ματιών βοηθά στην ενυδάτωση και την προστασία, ενώ το βράδυ υποστηρίζει την επανόρθωση της επιδερμίδας.