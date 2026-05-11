Για μείωση των ερεθισμών, της έντονης ξηρότητας και επούλωση των εγκαυμάτων

Φταίει το TikTok; Φταίει η Hailey Bieber; Φταίει η τάση του minimal beauty; Δεν έχουμε ιδέα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μια αναπλαστική κρέμα υπάρχει πλέον σε κάθε ρουτίνα περιποίησης. Κι αυτό γιατί σε αντίθεση με μια απλή ενυδατική, στοχεύει πιο βαθιά: βοηθά στην επανόρθωση του επιδερμικού φραγμού, βελτιώνει την υφή και συμβάλλει στη μείωση λεπτών γραμμών, σημαδιών και ερεθισμών.

Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται κυρίως στα συστατικά που περιέχει. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά είναι το υαλουρονικό οξύ, που προσφέρει εντατική ενυδάτωση και «γεμίζει» την επιδερμίδα, και τα πεπτίδια, τα οποία ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Πολύ συχνά συναντάμε επίσης πανθενόλη και αλλαντοΐνη, γνωστές για τις καταπραϋντικές και επουλωτικές τους ιδιότητες, αλλά και κεραμίδια για αποκατάσταση του δερματικού φραγμού.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά της είναι η ευελιξία στη χρήση της. Μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή ρουτίνα ως βραδινή φροντίδα, όταν η επιδερμίδα βρίσκεται στη φάση της φυσικής ανανέωσης και απορροφά πιο αποτελεσματικά τα δραστικά συστατικά. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «θεραπεία» σε περιόδους που το δέρμα είναι ταλαιπωρημένο, αφυδατωμένο ή ευαίσθητο, για παράδειγμα μετά από έντονη έκθεση στον ήλιο. Είναι όμως ιδανική και για στοχευμένη εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ουλές, σημάδια ή σημεία με έντονη ξηρότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά από δερματολογικές ή αισθητικές θεραπείες, όπως peeling ή laser, για να επιταχύνει την αποκατάσταση της επιδερμίδας και να μειώσει τους ερεθισμούς. Ακόμη, μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» προστασίας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως το κρύο ή ο αέρας, ενισχύοντας τον φυσικό φραγμό του δέρματος. Με άλλα λόγια είναι ένα πολυεργαλείο φροντίδας, που έχει θέση σε κάθε ρουτίνα.

Παρακάτω θα βρεις πέντε από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για να διαλέξεις:

Αναπλαστική κρέμα: 5 κορυφαίες επιλογές

Cicalfate+ Repairing Protective Cream, Avène-Απόκτησέ την εδώ

Η viral κρέμα Avène Cicalfate περιέχει ενεργά συστατικά που αναγεννούν το δέρμα και δρουν κατά της ανάπτυξης βακτηρίων και της δημιουργίας ερεθισμού.

Cicaplast Baume B5+, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Το βάλσαμο La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 καταπραΰνει άμεσα την ερεθισμένη επιδερμίδα σε πρόσωπο και σώμα. Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας, ανακουφίζει από την αίσθηση τραβήγματος και δημιουργεί μια αόρατη στρώση προστασίας.

Cicavit+, SVR-Απόκτησέ την εδώ

Η αναπλαστική κρέμα Cicavit+ ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα, τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα, βοηθώντας στην ενυδάτωση και καταπράυνσή του.

Bariéderm Cica-Cream with Copper-Zinc, Uriage-Απόκτησέ την εδώ

Η επανορθωτική κρέμα με χαλκό και ψευδάργυρο Uriage Bariéderm Cica είναι η ιδανική επιλογή για τη φροντίδα της ερεθισμένης επιδερμίδας. Σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα αμέσως μετά την εφαρμογή, ενισχύει την ανάπλαση και καταπραΰνει την επιδερμίδα, αποκαθιστώντας την αίσθηση άνεσης.

Cicabio Créme+, Bioderma-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα Bioderma Cicabio αναζωογονεί και αναπλάθει το δέρμα, αποκαθιστά το προστατευτικό φράγμα του, καταπραΰνει τον ερεθισμό και την ερυθρότητα, ενώ προστατεύει το δέρμα από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις.