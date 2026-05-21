Τα ανάλαφρα αρώματα που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Υπάρχουν αρώματα που απλώς φοριούνται και υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν με ανάμνηση καλοκαιριού. Το ροδάκινο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ζεστό, βελούδινο και φωτεινό, κουβαλά τη γλύκα του ήλιου πάνω στην επιδερμίδα και εκείνη την ανεπιτήδευτη θηλυκότητα που θυμίζει απογεύματα του Αυγούστου, λινά φορέματα και αλμύρα στα μαλλιά.

Τα καλύτερα body mist ροδάκινο συνδυάζουν νότες από το ζουμερό πορτοκαλί φρούτο με βανίλια, καρύδα ή λευκά λουλούδια δημιουργώντας άκρως καλοκαιρινές εσάνς, που είναι γλυκές και ταυτόχρονα ακαταμάχητα φρέσκες. Ακολουθούν πέντε από τα δικά μας αγαπημένα που αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου:

Body mist ροδάκινο: 5 top επιλογές

Bitter Peach All Over Body Spray, Tom Ford

Το μεθυστικό Pêche de Vigne και το έλαιο από Blood Orange Σικελίας απελευθερώνουν την σαγηνευτική γλυκύτητα του Bitter Peach Eau De Parfum στην αιχμή του. Η αισθησιακή του καρδιά αποκαλύπτεται μέσα από το πικρό ηλιοτρόπιο αναμεμιγμένο με έλαιο Davana ενώ η ορμητική ένταση που προσδίδει το πατσουλί Ινδονησίας, κορυφώνει την εθιστική ισχύ του Bitter Peach.

CK Sheer Peach, Calvin Klein

Η αρωματική σύνθεση του CK Sheer Peach είναι ένας συνδυασμός ζουμερού ροδάκινου, λαμπερής φρέζιας και νούφαρου μαζί με ένα απαλό άρωμα μόσχου.

Peach Cloud Body Mist, Seventeen Cosmetics

Το φρουτώδες, μελένιο άρωμα αυτού του mist αποτελείται από κορυφαίες νότες απο κλημεντίνες, ροδάκινο και νεκταρίνι, μεσαίες νότες δαμάσκηνο και καταλήγει σε νότες βέτιβερ και μέλι ακακίας.

Find Comfort Awaken Confidence, Rare Beauty

Αυτό το ελαφρύ, μη κολλώδες mist αναζωογονεί τα μαλλιά και την επιδερμίδα με το χαρούμενο και ζωντανό άρωμά του με φωτεινές νότες από ζουμερό ροδάκινο και φρέσκα λουλούδια.

Riviera Peach Party Body & Hair Fragrance Mist, Lancaster

Το Riviera Peach Party Body & Hair Fragrance Mist είναι ένα λαμπερός συνδυασμός από ζωηρές νότες ροδάκινου και λεπτεπίλεπτο κρίνο, αλλά και ζεστές νότες σανταλόξυλου, που τυλίγουν το δέρμα σαν τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου.