Ό,τι πιο καλοκαιρινό μπορείς να φορέσεις τώρα

Κρεμώδης, αισθησιακή και ανεπιτήδευτα εξωτική, η καρύδα αποτελεί ίσως τη μοναδική νότα που έχει τη δύναμη να μας μεταφέρει νοητά σε ιδιωτικές παραλίες με λευκή άμμο, σε ηλιόλουστα resorts με θέα τον ωκεανό και σε ανέμελες στιγμές όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά.

Μακριά από τις μονοδιάστατες τροπικές συνθέσεις του παρελθόντος, η σύγχρονη αρωματοποιία αναδεικνύει την καρύδα μέσα από εκλεπτυσμένες συμφωνίες βανίλιας, λουλουδιών monoi, λευκών musk και ηλιοκαμένων ξύλων, δημιουργώντας αρώματα που αποπνέουν κομψότητα, ζεστασιά και διακριτική πολυτέλεια. Το αποτέλεσμα; Συνθέσεις που μυρίζουν σαν διακοπές υψηλής αισθητικής και έχουν τη δύναμη να μεταμορφώνουν κάθε ημέρα σε μια μικρή απόδραση.

Από αέρινες καλοκαιρινές δημιουργίες μέχρι πιο βαθιά και βελούδινα gourmand αρώματα που φοριούνται όλο τον χρόνο, ακολουθούν οι ωραιότερες επιλογές με νότες καρύδας που θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μόνιμα σε έναν εξωτικό, πολυτελή προορισμό:

Άρωμα καρύδα: 7 επιλογές που πρέπει να δοκιμάσεις

Coconut Fizz Eau De Toilette Vaporisateur, Guerlain

Φρουτώδες και άκρως αναζωογονητικό, το συγκεκριμένο άρωμα θα μπορούσε να είναι συνώνυμο με το καλοκαίρι. Αρχικά θα αισθανθείς το εξωτικό άρωμα του αναζωογονητικού νερού καρύδας και των εσπεριδοειδών τόνων περγαμόντου. Στη συνέχεια αναδύονται το γλυκό πεπόνι, η καρύδα και η φρέζια. Οι νότες βάσης του αρώματος, που διαρκούν το μέγιστο στο δέρμα, χαρακτηρίζονται από φασόλια τόνκα και ζεστές νότες ξύλου.

Bronze Goddess Eau Fraiche, Estée Lauder

Αποπλανητικό και άκρως θηλυκό, το Bronze Goddess Eau Fraiche είναι το απόλυτο άρωμα του καλοκαιριού με τη βελούδινη υφή του Tiare Flower να συνδυάζεται με την κρεμώδη καρύδα, το σανδαλόξυλο, τη βανίλια και τη λαμπερή ζεστασιά από το κεχριμπάρι.

Paula's Ibiza Eau De Toilette, Loewe

Το Paula's Ibiza του οίκου Loewe είναι μια σύνθεση αυθόρμητη και ανέμελη με τις νότες κορυφής της να ορίζονται από γάλβανο, καρύδα και Madagascar mandarin oil. Στις μεσαίες νότες βρίσκουμε ξεβρασμένα ξύλα, frangipani και νάρκισσο, ενώ στις νότες βάσης επικρατεί το κεχριμπάρι, το πατσουλί και η βανίλια bourbon.

Replica Beach Walk Eau de Toilette, Maison Margiela

Η αίσθηση της ηλιοκαμένης επιδερμίδας αποτυπώνεται με αισθησιακό τρόπο μέσα από τη σύνθεση γάλακτος καρύδας και λευκών μόσχων, ενώ η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της παραλίας ζωντανεύει με τις ακτινοβόλες νότες από ylang-ylang και μια αναζωογονητική δόση περγαμόντου.

Velvet Haze Eau De Parfum, Byredo

Το Velvet Haze Eau De Parfum της Byredo συνδυάζει τη γλυκύτητα του νερού της καρύδας που δίνει γρήγορα τη θέση του στην πυρετώδη ένταση των φύλλων από πατσουλί. Η σύνθεση εμπλουτίζεται με το γήινο αγκάλιασμα του βελούδινου κακάο και του άγριου musk.

Sunkissed Goddess Eau de Parfum, Kilian Paris

Το Sunkissed Goddess Eau de Parfum είναι μία επανερμηνεία του παραδοσιακού πολυνησιακού ελιξιρίου συνδυασμενό με ζεστές νότες ηλιακού φωτός, καρύδας και φρέσκων λουλουδιών που επαναφέρουν τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.

Eau de Soleil Blanc Eau De Parfum, Tom Ford

Το Eau de Soleil Blanc ακολουθεί το λαμπερό φως του Soleil, σε έναν κόσμο όπου τα λαμπερά εσπεριδοειδή παραχωρούν τη θέση της στα πληθωρικά άνθη. Διεισδύει στο χρυσό μονοπάτι του ήλιου με την υπνωτική ζεστασιά του μεθυστικού κεχριμπαριού και την εθιστική συμφωνία Coco de Mer.