7 νέα καλοκαιρινά αρώματα που μυρίζουν καθαριότητα και φρεσκάδα

Με νότες από λευκά λουλούδια, εσπεριδοειδή και μόσχο

Καλά τα ανατολίτικα, τα κεχριμπαρένια και τα βαθιά αισθησιακά αρώματα, αλλά το καλοκαίρι, οι περισσότερες από εμάς αναζητούμε κάτι διαφορετικό: δημιουργίες που αποπνέουν καθαριότητα, φρεσκάδα και ανεπιτήδευτη κομψότητα, σαν την αίσθηση που αφήνει ένα δροσερό ντους, τα φρεσκοπλυμένα λευκά σεντόνια ή ένα απαλό θαλασσινό αεράκι πάνω στην επιδερμίδα.

Οι νέες αρωματικές δημιουργίες της σεζόν πετυχαίνουν ακριβώς αυτό, επενδύοντας σε φωτεινές νότες εσπεριδοειδών, λευκών λουλουδιών, πράσινων στοιχείων και διακριτικών musk accords που χαρίζουν μια αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλη μέρα. Είναι τα αρώματα που δεν «μπαίνουν» βίαια στον χώρο, αλλά αφήνουν πίσω τους μια καθαρή, αέρινη και απόλυτα καλοκαιρινή αύρα.

Ιδού τα δικά μας αγαπημένα νέα καλοκαιρινά αρώματα:

Τα πιο φρέσκα νέα καλοκαιρινά αρώματα

Light Blue Eau de Parfum, Dolce & Gabbana-Απόκτησέ το εδώ

Το Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Parfum αποπνέει τη μυρωδιά της επιδερμίδας μετά τον ήλιο. Πρόκειται για ένα φωτεινό άρωμα που αναζωογονεί τις αισθήσεις και δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας μέσα στη μέρα, με νότες από λεμόνι, φραντζιπάνι και ξύλα.

Gucci Bloom Ambrosia d'Oro Eau de Parfum for Women, Gucci-Απόκτησέ το εδώ

Αισθησιακό και μακράς διάρκειας, αυτό το άρωμα με νότες από τουμπερόζα, γιασεμί, τζίντζερ, πατσουλί και σανδαλόξυλο, λάμπει με μια καρδιά Golden Queen Accord, που πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα με την ηλιόλουστη, φρέσκια ομορφιά του και την κρεμώδη, βελούδινη πολυτέλειά του.

Lumière d'Issey Eau de Parfum, Issey Miyake-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αισθησιακό λουλουδάτο eau de parfum είναι ένας ύμνος στη δυνατή φωτεινότητα του ζεστού, λαμπερού φωτός. Οι νότες κορυφής από βιολογικό πράσινο μανταρίνι ανοίγουν το άρωμα, ενώ το ηλιόλουστο άνθος πορτοκαλιάς φωτίζει την καρδιά του. Στη βάση, μια εθιστική συμφωνία από ξύλο φιστικιάς συνδυάζεται με κρεμώδες σανδαλόξυλο φυσικής προέλευσης.

Aqua Allegoria Perle Nerolia Vetiver, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Το neroli από την Καλαβρία λούζεται από νερό και ήλιο, σε επαφή με τις ζωηρές, δροσερές νότες του περγαμόντου και τα αρωματικά στοιχεία του βασιλικού. Εμπλουτισμένη με νερό άνθους πορτοκαλιάς, η σύνθεση αναδεικνύει τις πιο πράσινες πτυχές του neroli, που ενισχύονται αρμονικά από τη γενναιοδωρία μιας νότας σύκου και το ξυλώδες βάθος ενός accord vetiver.

Eau Des Sens Eau De Toilette, Diptyque-Απόκτησέ το εδώ

Το πλούσιο άρωμα των εσπεριδοειδών συλλέγεται από τους καρπούς, τα φύλλα και τις φλούδες των δέντρων για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Το άνθος πορτοκαλιάς κυριαρχεί και χαρίζει τη φωτεινότητά του στη σύνθεση, ενώ το νεράντζι προσθέτει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ο άρκευθος και το νερολί ενισχύουν τη φρεσκάδα του αρώματος, που ολοκληρώνεται με μια διακριτική πινελιά τζίντζερ.

Eau Parfumée Thé Impérial Eau de Toilette, Bulgari-Απόκτησέ το εδώ

Στο Eau Parfumée Thé Impérial, οι φωτεινές νότες μαύρου τσαγιού από τη Σρι Λάνκα συνυφαίνονται με τις σπινθηροβόλες νότες ιταλικών εσπεριδοειδών, αποκαλύπτοντας μια λαμπερή και εκλεπτυσμένη σύνθεση Citrus Musk.

Pure Heart Eau de Toilette, Doukissa Nomikou-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αέρινο και φωτεινό άρωμα ανοίγει με ντελικάτες νότες από κρίνο, πικάντικο νερολί και διακριτικές πινελιές elemi που χαρίζουν μια αίσθηση καθαρότητας και δροσιάς. Στην καρδιά του, τριαντάφυλλο, βιολέτα και γιασεμί ενώνονται αρμονικά δημιουργώντας ένα λουλουδένιο πέπλο γεμάτο ρομαντισμό και θηλυκότητα. Η βάση του αποκαλύπτει ζεστές ξυλώδεις νότες κέδρου, αισθησιακό musk και κρεμώδεις νότες αμυγδάλου, αφήνοντας στην επιδερμίδα ένα απαλό και διαχρονικά κομψό τελείωμα που ξυπνά αναμνήσεις.