Τα 5 καλύτερα (και πιο πρακτικά) παιδικά αντηλιακά

Κάνουν την αντηλιακή προστασία παιχνιδάκι

Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη σε κάθε ηλικία, όμως στην παιδική επιδερμίδα αποκτά πραγματικά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το δέρμα των παιδιών είναι πιο λεπτό και ευαίσθητο από αυτό των ενηλίκων, γεγονός που το καθιστά πιο ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία. Για αυτόν τον λόγο, η επιλογή ενός ποιοτικού αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας αποτελεί must για κάθε καλοκαιρινή εξόρμηση. Κανείς όμως δεν θέλει να κυνηγάει τα παιδιά του γύρω γύρω στην παραλία ή την παιδική χαρά μέχρι να τα πείσει να φορέσουν αντηλιακό. Η λύση; Τα παιδικά αντηλιακά.

Τα προϊόντα εκείνα που έχουν φανατικό κοινό εδώ και χρόνια είναι εκείνα που έχουν πρακτικές συσκευασίες που κάνουν την προστασία των παιδιών παιχνιδάκι. Έχουν πάντα υψηλό SPF, ενώ παράλληλα είναι σχεδιασμένα με συνθέσεις που σέβονται τις ανάγκες της ευαίσθητης επιδερμίδας. Πολλά διαθέτουν μάλιστα και υποαλλεργικές φόρμουλες, είναι ανθεκτικά στο νερό και δεν περιέχουν συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση κατά τη χρήση.

Φυσικά, ακόμη και το καλύτερο αντηλιακό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν δεν εφαρμοστεί σωστά. Μην ξεχνάς λοιπόν ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται γενναιόδωρα σε όλο το πρόσωπο και το σώμα, να ανανεώνεται κάθε δύο ώρες ή μετά το κολύμπι. Φυσικά αν θέλεις το παιδί να είναι πραγματικά θωρακισμένο απέναντι στον ήλιο, θα πρέπει να φορά επίσης γυαλιά ηλίου, αλλά και καπέλο. Τώρα το πώς θα το πείσεις να τα φορέσει αυτά ενώ παίζει στην παραλία, είναι θέμα για ένα άλλο άρθρο.

Ιδού μερικά από τα καλύτερα παιδικά αντηλιακά που σου υποσχόμαστε ότι θα λατρέψεις κι εσύ, αλλά και ο γιος ή η κόρη σου:

Τα καλύτερα παιδικά αντηλιακά

Ambre Soleil Kids Sensitive Advanced Spray SPF50+ , Garnier

Ειδικά σχεδιασμένο για την ευαίσθητη και δυσανεκτική στον ήλιο επιδερμίδα και ελεγμένο υπό παιδιατρικό έλεγχο, αυτό το αντηλιακό παρέχει προστασία ενάντια στη UVB, UVA και UVA μεγάλου μήκους

Kids Sun Care Cream Spray SPF 50+, Frezyderm

Χάρη στην πρωτοποριακή καινοτομία αναστροφής φάσης Switch-Οil Phase Technology, αυτό το αντηλιακό δημιουργεί ένα υδρόφοβο προστατευτικό υμένιο με τις ενυδατικές ιδιότητες μιας κρέμας χωρίς κολλώδη αίσθηση. Παράλληλα, είναι εμπλουτισμένο με Radical Scavenging Skin Protectors, ενεργά υψηλής αντιοξειδωτικής προστασίας, για την προφύλαξη και την αποκατάσταση της ευαίσθητης παιδικής επιδερμίδας από την επιβλαβή δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Bee Sun Safe Kids Spray SPF50, Apivita

Αυτή η υποαλλεργική ενυδατική λοσιόν προστατεύει από τις βλαβερές ακτίνες UVA και UVB, αλλά επίσης ενυδατώνει και καταπραΰνει την ευαίσθητη επιδερμίδα των νηπίων.

SUN Kids SPF50+, Nivea

Χάρη στον συνδυασμό αποτελεσματικών φίλτρων UV, αυτό το αντηλιακό αποτρέπει τον ερεθισμό, το ηλιακό έγκαυμα ή άλλες φθορές που προκαλούνται από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία. Η σύνθεσή του που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών εξασφαλίζει ταυτόχρονα την πιο απαλή φροντίδα που ταιριάζει ακόμα και στην πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.

Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray Wet Skin, ISDIN

Αυτό το αναζωογονητικό, διάφανο αντηλιακό σπρέι για παιδιά, απορροφάται άμεσα, ενώ είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό. Περιέχει τζίντζερ για την προστασία των κυττάρων, το οποίο ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματος έναντι στις φθορές που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.