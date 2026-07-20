Οι οροί που λατρεύει κάθε ευαίσθητη και ταλαιπωρημένη επιδερμίδα

Γνωστή και ως cica, η centella asiatica απαντάται πλέον σε πολλά κορεάτικα -κυρίως- προϊόντα, ενώ έχει γίνει κι ένα από τα πιο αγαπημένα συστατικά των skinfluencers στα social media. Δικαίως; Δικαίως. Γιατί όμως αξίζει να εντάξεις ένα centella serum στη ρουτίνα σου;

Γιατί να εντάξεις ένα centella serum στη ρουτίνα σου

Η centella asiatica είναι ένα φυτό που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Ασία για την περιποίηση της επιδερμίδας. Το εκχύλισμά της είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές και ενυδατικές του ιδιότητες, γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε προϊόντα για ευαίσθητες ή ερεθισμένες επιδερμίδες. Αν η επιδερμίδα σου αντιδρά εύκολα, αισθάνεται συχνά ξηρή ή χρειάζεται περισσότερη άνεση, ένα centella serum μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα σου, βοηθώντας τη να δείχνει πιο ήρεμη και λιγότερο ερεθισμένη και συμβάλλοντας στη διατήρωντας την ενυδάτωσης και της άνεσής της.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα centella serum, που αξίζει να δοκιμάσεις για πιο ενυδατωμένη, ήρεμη και φρέσκια όψη:

Τα καλύτερα centella serum

Exosome CICA Serum, Medicube

Ο ορός προσώπου medicube Exosome CICA Serum με εκχύλισμα από σεντέλα ασιατική, πανθενόλη και υαλουρονικό οξύ, αναπλάθει το δέρμα και αποτρέπει τον ερεθισμό του, ενυδατώνει και θρέφει αποτελεσματικά, ενισχύοντας τον επιδερμικό φραγμό.

Centella Red Serum, Erborian

Ο συμπυκνωμένος ορός με 2% Centella Asiatica και Βισαβολόλη μειώνει την ερυθρότητα σε μέγεθος και ένταση σε 24 ώρες, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα.

Madagascar Centella Ampoule, SKIN1004

Ο ενυδατικός ορός SKIN1004 Madagascar Centella με εκχύλισμα ασιατικής σεντέλας προσφέρει άμεση ανακούφιση και αναπληρώνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας την ισορροπία της.

Calming Serum, Beauty of Joseon

Αυτός ο ορός έχει σχεδιαστεί για να καταπραΰνει το δέρμα που έχει ερεθιστεί από τις υπεριώδεις ακτίνες και άλλες εξωτερικές επιθέσεις. Η σύνθεσή του περιέχει 50% πράσινο τσάι και 30% αρτεμισία για να ενυδατώνει και να καταπραΰνει το δέρμα, ενώ η πανθενόλη 5% δρα ως φραγμός υγρασίας για να προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.

Wonder Releaf Centella Serum Unscented, Purito

Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Centella Asiatica και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως Ceramide NP, Peptides και νιασιναμίδη, το Wonder Releaf Centella Serum Unscented είναι ιδανικό για την ηρεμία της φλεγμονής του δέρματος καθώς και την προστασία του από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες.