Είσαι σίγουρη ότι ξέρεις πώς να χρησιμοποιείς σωστά το υαλουρονικό οξύ;

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Αν υπάρχει ένα skincare συστατικό που αξίζει πραγματικά μια μόνιμη θέση στο νεσεσέρ σου, αυτό είναι το υαλουρονικό οξύ. Δεν χρειάζεται να έχεις ξηρή επιδερμίδα ή να σε απασχολούν οι ρυτίδες για να το χρησιμοποιήσεις. Αντίθετα, αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα βήματα σε κάθε skincare ρουτίνα, αφού χαρίζει άμεση ενυδάτωση και κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και λαμπερή. Για να απολαύσεις όμως όλα τα οφέλη του, έχει σημασία να γνωρίζεις πότε και πώς να το εφαρμόζεις.

Τι είναι το υαλουρονικό οξύ;

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα μόριο που υπάρχει φυσικά στον οργανισμό και έχει την εντυπωσιακή ικανότητα να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού. Στην επιδερμίδα λειτουργεί σαν «μαγνήτης» υγρασίας, βοηθώντας τη να παραμένει ενυδατωμένη, ελαστική και γεμάτη. Με τα χρόνια, όμως, τα φυσικά αποθέματά του μειώνονται, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πιο έντονες λεπτές γραμμές και η επιδερμίδα να δείχνει θαμπή και αφυδατωμένη. Εκεί είναι που έρχονται τα προϊόντα με υαλουρονικό οξύ να καλύψουν αυτό το κενό ενυδάτωσης.

Πώς χρησιμοποιώ το υαλουρονικό οξύ;

Το σημαντικότερο μυστικό για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις ιδιότητές του είναι να το εφαρμόζεις σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα. Αφού ολοκληρώσεις τον καθαρισμό και χρησιμοποιήσεις toner ή ένα ενυδατικό mist, εφάρμοσε μερικές σταγόνες σέρουμ με υαλουρονικό οξύ όσο το πρόσωπό σου είναι ακόμη ελαφρώς νωπό. Με αυτόν τον τρόπο, το συστατικό δεσμεύει καλύτερα την υγρασία και προσφέρει πιο αποτελεσματική ενυδάτωση. Αμέσως μετά, εφάρμοσε την αγαπημένη σου ενυδατική κρέμα, έτσι ώστε να «κλειδώσεις» την υγρασία.

Το υαλουρονικό οξύ μπορείς να το χρησιμοποιείς τόσο το πρωί όσο και το βράδυ. Το πρωί χαρίζει μια δροσερή και γεμάτη όψη που βοηθά ακόμη και το μακιγιάζ να εφαρμόζεται πιο ομοιόμορφα, ενώ το βράδυ ενισχύει τη φυσική διαδικασία επανόρθωσης της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι συνδυάζεται εύκολα με σχεδόν όλα τα δραστικά συστατικά της skincare ρουτίνας σου. Μπορείς να το εφαρμόσεις μαζί με βιταμίνη C το πρωί, ενώ το βράδυ συνεργάζεται ιδανικά με τη ρετινόλη ή τα οξέα απολέπισης, καθώς βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και μειώνει την αίσθηση ξηρότητας που ενδέχεται να προκαλέσουν.