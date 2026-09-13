Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις skin detox μετά το καλοκαίρι με φυσικό τρόπο

Από την Δήμητρα Γουλά

Το skin barrier είναι ένα από τα μεγαλύτερα skincare trends αυτή τη στιγμή. Για εμάς όμως δεν είναι trend. Είναι η βαση για μια υγιή και ισορροπημένη επιδερμίδα. Μετά το καλοκαίρι, ο ήλιος, η ζέστη, το αλάτι και το χλώριο έχουν αφήσει τα σημάδια τους. Το δέρμα μπορεί να είναι πιο ξηρό, θαμπό ή ευαίσθητο και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απαραίτητα περισσότερα καλλυντικά. Χρειάζεται λίγη ηρεμία και σωστή φροντίδα.

Skin Detox: 3 βήματα για να επανέλθει η επιδερμίδα μετά το καλοκαίρι

1. Exfoliate

Fresh Papaya Enzyme Peel

Πολτοποιήστε μία κουταλιά ώριμη παπάγια και απλώστε τη σε καθαρό πρόσωπο. Η παπαΐνη, το φυσικό ένζυμο της παπάγιας, βοηθά να απομακρυνθούν απαλά τα νεκρά κύτταρα, χωρίς τρίψιμο. Αφήστε τη για 10 λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

2. Detox & Hydrate

Fresh Botanical Bi-Phase Serum

10 ml κρύο έγχυμα πράσινου τσαγιού

10 ml καθαρό gel αλόης

5 ml ροδόνερο

5 ml έλαιο από κουκούτσι σταφυλιού

2 ml φυτική γλυκερίνη

Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα καθαρό γυάλινο μπουκαλάκι και ανακινήστε καλά. Φυλάξτε το serum στο ψυγείο και ανακινείτε πάντα πριν από τη χρήση. Επειδή είναι ένα πραγματικά φρέσκο καλλυντικό χωρίς συντηρητικά, φτιάχνουμε μικρή ποσότητα και τη χρησιμοποιούμε μέσα σε λίγες ημέρες.

3. Repair the barrier

Calendula Recovery Balm

30 ml ελαιόλαδο

15 ml καλέντουλα

7 g φυσικό κερί μέλισσας

Λιώστε το κερί μέλισσας σε μπεν μαρί, προσθέστε το ελαιόλαδο και την καλέντουλα και ανακατέψτε. Βάλτε το σε καθαρό βαζάκι και αφήστε το να κρυώσει.

Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα πρωί και βράδυ, μετά το Fresh Botanical Bi-Phase Serum, για να κρατήσετε την υγρασία στην επιδερμίδα και να υποστηρίξετε τον φυσικό προστατευτικό της φραγμό.

Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται απλώς να της δώσουμε τον χρόνο και τη φροντίδα να ξαναβρεί την ισορροπία της.

Είμαι η Δήμητρα Γουλά, Clean Beauty Expert και δημιουργός φρέσκων, χειροποίητων καλλυντικών, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμοσμένη αισθητική και τη φυσική κοσμετολογία. Συγγραφέας τριών βιβλίων, έχω αρθρογραφήσει σε ελληνικά και διεθνή έντυπα, ενώ εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια συμμετέχω ως Clean Beauty Expert σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεταφέροντας τη γνώση της φυσικής κοσμετολογίας στο ευρύ κοινό. Το 2025 τιμήθηκα με το Gold Award – Clean Beauty στα Prix de Beauté, για τη συμβολή μου στον χώρο της φυσικής κοσμετολογίας και την ποιότητα των συνθέσεων μου.