ΒΟΞ: Η Βούλα Μεντζελοπούλου για το πώς οι ορμόνες επηρεάζουν την ενέργεια, το βάρος, ακόμα και τον ύπνο

Στο 14ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Βούλα Μεντζελοπούλου, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, health coach και συνεργάτης του κέντρου Notia Medcare, μιλάει για τις ορμόνες και πώς αυτές επηρεάζουν τα πάντα: Την ενέργεια, τη διάθεση, το βάρος, τον ύπνο, ακόμα και τον τρόπο που γερνάμε.

«Οι ορμόνες είναι ένας από τους βασικούς ρυθμιστές της λειτουργίας του σώματος. Μαζί με το νευρικό σύστημα, το ορμονικό σύστημα επηρεάζει όλα μας τα κύτταρα, όλα τα συστήματα, την ανάπτυξη, τον μεταβολισμό, την ενέργεια, τη διάθεση, τον ύπνο, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ενέργεια, την αναπαραγωγή, τη λίμπιντο, τον ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνουν τα νύχια ή τα μαλλιά μας, τον ρυθμό με τον οποίο αναπλάθεται το δέρμα μας, καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των κυττάρων μας, το ανοσποιητικό μας... Είναι οι βασικοί "αγγελιοφόροι" με τους οποίους ο εγκέφαλος με τους νευροδιαβιβαστές επιικοινωνεί με το υπόλοιπο σώμα και προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Μεντζελοπούλου.

Τι αλλάζει πρώτα σε μια εμμηνοπαυσιακή γυναίκα και πώς επηρεάζεται το υπόλοιπο της ζωής της. Η κα Μεντζελοπούλου εξηγεί ότι η πτώση των οιστρογόνων που είναι η βασική ορμόνη του φύλου στις γυναίκες, έχει πολύ μεγάλη επίδραση στον εγκέφαλο οπότε επηρεάζει τη διάθεση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Επιδρούν όμως και σε όλο το σύστημα, το μυικό, το σκελετικό, την καρδιαγγειακή λειτουργία, τα λιπίδια, την πίεση, τον τρόπο που αποθηκεύει λίπος, τη λίμπιντο, τη σεξουαλική υγεία, το δέρμα, τα μαλλιά, την ψυχική υγεία.

