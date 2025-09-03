Η Καμίλα Λάντινγκτον είπε ότι πολλές φορές είναι καλύτερη στη δουλειά της παρά ως μητέρα. Ναι, συμβαίνει κι αυτό

Κι αυτό θα έπρεπε να είναι κοινωνικά αποδεκτό

Η Καμίλα Λάντινγκτον , που πρωταγωνιστεί στο ιατρικό δράμα Grey’s Anatomy, τη μακροβιότερη αμερικάνικη σειρά, μίλησε για το τι σημαίνει να συμμετέχεις σε μία επιτυχημένη τηλεοπτική παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνεις δύο παιδιά. Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο περιοδικό Parents, περίεγραψε τις δυσκολίες του να συνδυάζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα γυρισμάτων με τις ευθύνες της ως μητέρα. «Απλώς έχω αποδεχθεί ότι «δεν υπάρχει ισορροπία», εξηγώντας ότι κάθε μέρα εστιάζει στο να δίνει τον καλύτερό της εαυτό εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

«Για να μειώσω την πίεση, λέω στον εαυτό μου: “Ξέρεις κάτι; Σήμερα, πιθανότατα θα είμαι καλύτερη στη δουλειά μου απ’ ό,τι ως μαμά, γιατί θα βρίσκομαι στο σετ όλη μέρα. Αλλά αύριο έχω ρεπό και τότε μπορώ να είμαι καλύτερη μητέρα.” Το να αφήσω πίσω μου αυτή την ανάγκη για τέλεια ισορροπία ήταν κάτι πολύ απελευθερωτικό για μένα».

Η Καμίλα Λάντινγκτον υποδύεται από το 2012 τη δρ. Τζο Γουίλσον στο Grey’s Anatomy, εξηγώντας σε προηγούμενη συνέντευξή της στο NewBeauty πως αισθάνεται «τυχερή» που συμμετέχει σε μια σειρά με μεγάλο καστ, κάτι που δεν απαιτεί την καθημερινή της παρουσία στο σετ.

«Υπάρχουν όμως μέρες που δουλεύω 12ωρα, δύο συνεχόμενα 24ωρα, και δεν έχω δει τα παιδιά μου για τρεις ολόκληρες μέρες. Κι αυτό είναι δύσκολο. Γι’ αυτό, όταν έχω ρεπό, προσπαθώ να τους δώσω όσο περισσότερη προσοχή μπορώ».

Το να μπορέσει μία γυναίκα να συνδυάσει τη μητρότητα με την καριέρα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι πραγματική πρόκληση να κρατήσει την ισορροπία. Η Καμίλα Λάντινγκτον δεν είναι η μοναδική γυναίκα στο Χόλιγουντ που έχει μιλήσει γι’ αυτό.

Αντίστοιχα, η Κίρα Νάιτλι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η απόκτηση των παιδιών την ανάγκασε να βάλει σε δεύτερη μοίρα την καριέρα της. «Δεν μπορώ πια να πηγαίνω από δουλειά σε δουλειά στο εξωτερικό. Δεν θα ήταν δίκαιο για τα παιδιά μου, ούτε το θέλω κι εγώ. Επέλεξα να κάνω παιδιά, θέλω να τα μεγαλώσω, και για αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να κάνω ένα σημαντικό βήμα πίσω».