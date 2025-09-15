Βρείτε έναν άνθρωπο να σας αγαπάει όπως η Μαράια Ριντλσπρίγκερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το Eurobasket 2025 τελείωσε και η Εθνική Ελλάδας δεν θα μπορούσε να είχε γράψει πιο ωραίο φινάλε. Μπήκε ξανά στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, κερδίζοντας τη Φινλανδία και το χάλκινο μετάλλιο. Όσα ακολούθησαν μετά την απονομή, είχαν μόνο συγκίνηση - τόσο από τους παίκτες όσο και από τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως ήταν λογικό, είχε όλα τα φώτα πάνω του. Βίντεο με τον ίδιο και την οικογένειά του να πανηγυρίζουν για τη νίκη της Εθνικής, ταξίδεψαν σε όλο το διαδίκτυο - όπως και οι δηλώσεις του Έλληνα παίκτη. Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σε ένα πλάνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια.

Λίγο αργότερα, προχώρησε και σε μία συγκινητική ανάρτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γράφοντας: «Άφησέ με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου. Όλα κερδισμένα, τίποτα δεν σου χαρίστηκε. Αξίζεις όλη αυτή τη μεγαλοσύνη και ακόμα περισσότερα. Κατά τη διάρκεια αυτού του Eurobasket γιορτάσαμε την επέτειο του γάμου μας, την πρώτη μέρα του σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της όμορφης κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε δω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Υπόσχομαι πως θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι ακριβώς εδώ μαζί σου, δεν τελειώσαμε ακόμα».

Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του Eurobasket 2025: «Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, τους αγαπώ όλους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα. Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

«Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

Αξίζει να σημειωθεί πως Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια Ριντλσπρίγκερ, προσφέρουν εθελοντική εργασία στη Milwaukee Diaper Mission. Ιδρύθηκε το 2020 και στόχος είναι να διανέμει πάνες σε οικογένειες που τις έχουν ανάγκη - για την ακρίβεια 1 στις 2 στις ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να αγοράσουν πάνες. Τι να πει κανείς γι'αυτό το ζευγάρι.