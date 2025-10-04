Βιβλίο αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τη γλυκόπικρη ιστορία αγάπης της Μέριλιν Μονρόε και του Τζο ΝτιΜάτζιο

Αν και ήταν παντρεμένοι μόλις 9 μήνες, ο έρωτάς τους ήταν θυελλώδης

Η Μέριλιν Μονρόε και ο Τζο ΝτιΜάτζιο παντρεύτηκαν στις 14 Ιανουαρίου 1954, σε μια λιτή τελετή στο Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο. Ήταν ο δεύτερος γάμος και για τους δύο. Η σχέση τους, αν και κράτησε μόλις εννέα μήνες, ήταν θυελλώδης. Το διαζύγιο ήρθε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Σε αυτή τη σχέση, η Μέριλιν Μονρόε ήταν εκείνη που τα έδωσε όλα. Αρκετές πληροφορίες της ζωής της και της καριέρας της, συμπεριλαμβανομένου και του πολυσυζητημένου γάμου της με τον θρύλο του μπέιζμπολ αποκαλύπτονται στο νέο βιβλίο «Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs», στο οποίο ο φωτογράφος και στενός της φίλος, Σαμ Σο, αναφέρει διάφορες κρυφές πτυχές του.

Όπως εξηγεί, η σχέση τους δεν ήταν ακριβώς αυτό που έδειχνε προς τα έξω.«Όταν ξεκίνησε το ειδύλλιό τους, η Μέριλιν δεν είχε γίνει η μεγάλη σταρ. Αντίθετα με ό,τι έχει ειπωθεί και γραφτεί, εκείνη ήταν που τον κυνήγησε. Του παραδόθηκε ολοκληρωτικά».

Όταν οι δυο τους παντρεύτηκαν, η Μέριλιν Μονρόε δεν γνώριζε και πολλά για το μπέιζμπολ. Για την ακρίβεια, τίποτα. Ακόμα κι αν ο ΝτιΜάτζιο ήταν ήδη ένας ζωντανός θρύλος των New York Yankees, όπως γράφει το People. «Όταν παντρεύτηκαν, του ζήτησε να της εξηγήσει το άθλημα. Η Μέριλιν δεν έμαθε ποτέ πραγματικά το μπέιζμπολ, παρόλο που ο Τζο την πήγαινε σε αγώνες. Ήταν πάντα ευγενική και διακριτική μαζί του. Ποτέ δεν προσπαθούσε να τον επισκιάσει».

Στο μεταξύ, ακόμα κι όταν η δημοφιλία της Μέριλιν Μονρόε εκτοξεύτηκε, οι άνδρες την αγνοούσαν όταν στο πλευρό της βρισκόταν ο “Θεός του μπέιζμπολ”. «Χαμογελούσε και έλαμπε για εκείνον. Ήταν τόσο περήφανη γι’ αυτόν. Μια σπάνια στάση για ηθοποιό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε όλη την καριέρα μου, με όσα αστέρια γνώρισα».

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη θρυλική σκηνή της Μέριλιν Μονρόε στον αεραγωγό στο The Seven Year Itch και εννέα μήνες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι χώρισε. Ο Σο, ο οποίος είχε αναπτύξει και προσωπική σχέση με τον ΝτιΜάτζιο, δεν έμαθε ποτέ τον πραγματικό λόγο του χωρισμού.

«Δυστυχώς, οι σύζυγοί της δεν κατάλαβαν ποτέ την αληθινή της προσωπικότητα. Όπως πολλοί άνδρες, ήθελαν να τη διαμορφώσουν ξανά, να την προσαρμόσουν στα δικά τους πρότυπα. Ο Τζο, ο θρυλικός αθλητής, ήταν το ζωντανό σύμβολο για την Αμερική - τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγάλους - όχι μόνο επειδή ήταν ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, αλλά και επειδή εκτός γηπέδου ήταν γνωστός για τις αξίες και την ηθική του ακεραιότητα».

Ο ΝτιΜάτζιο λέγεται πως δυσανασχετούσε με το έντονο μακιγιάζ της Μέριλιν Μονρόε, ιδίως στην πρεμιέρα της ταινίας The Seven Year Itch. «Την αγαπούσε, αλλά ως συγκρατημένος άνθρωπος, προτιμούσε το κορίτσι που κρυβόταν πίσω από τη διάσημη “μάσκα”», συνεχίζει ο Σο.

Παρ΄όλα αυτά, ακόμα κι αν η σχέση τους δεν κράτησε, η Μέριλιν Μονρόε και ο ΝτιΜάτζιο έμειναν φίλοι μέχρι το τέλος. «Ο Τζο παρέμεινε σιωπηλά στο παρασκήνιο της ζωής της. Μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης, πιο συγκινητική κι απ’ ό,τι θα έγραφε το Χόλιγουντ. Ήταν πάντα στο πλευρό της. Σε έναν κόσμο γεμάτο φανταστικούς κινηματογραφικούς έρωτες, ο δικός τους ήταν πιο βαθύς, πιο ουσιαστικός, πιο γλυκόπικρος από οτιδήποτε μπορούσε να συλλάβει το σινεμά».

Μέσα από τις φωτογραφίες και την αλληλογραφία, το Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs αποσκοπεί να ρίξει φως σε πιο προσωπικές πλευρές της ζωής της Μέριλιν Μονρόε: τη φιλία της με τον Σαμ Σο, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην καριέρα, και την αναζήτησή της για αυθεντικότητα. Στο βιβλίο δίνεται έμφαση στον αυθορμητισμό της, με την ίδια να παρουσιάζεται ως μια «ζωντανή» και πολύπλευρη προσωπικότητα, όχι μόνο ως σύμβολο γοητείας.