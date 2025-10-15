Στίβεν Γκράχαμ: Το νέο παγκόσμιο πρότζεκτ του μετά το Adolescence, εξερευνά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αγόρια σήμερα

Ο Στίβεν Γκράχαμ ελπίζει πως το βιβλίο του θα συνεχίσει το μήνυμα της σειράς

Ο Στίβεν Γκράχαμ, που μαζί με τον Τζακ Θορν, δημιούργησαν την σειρά Adolescence, καταπιάνεται με ένα παγκόσμιο πρότζεκτ που στόχο έχει να αναδείξει τη σύγχρονη αρρενωπότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αγόρια σήμερα. Προσκαλεί τους μπαμπάδες όλου του κόσμου, να στείλουν ένα γράμμα στους γιους της, εκφράζοντας τις εμπειρίες τους από την πατρότητα. Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, θέλει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα βιβλίο που θα φέρει τον τίτλο Letters to Our Sons και για το οποίο εξηγεί:

«Υπάρχει, ίσως περισσότερο από ποτέ, μια βαθιά αποσύνδεση μεταξύ μπαμπάδων και γιων. Θέλουμε να ακούσουμε άντρες κάθε ηλικίας - νέους μπαμπάδες, απόντες μπαμπάδες, μπαμπάδες που ήταν παρόντες αλλά ποτέ πραγματικά εκεί, μπαμπάδες που έχασαν και μπαμπάδες που απλώς θέλουν να βρουν έναν τρόπο να πουν "σ’ αγαπώ", να μιλήσουν στα παιδιά τους για το τι σημαίνουν για αυτούς και να εκφραστούν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άντρας». Secrets We Keep: Η σειρά του Netflix δεν είναι ένα ακόμη whodunnit, αλλά μια επίκαιρη υπενθύμιση της σκοτεινής εφηβείας

Το πρότζεκτ ακολουθεί την επιτυχία του Adolescence -που έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη παραγωγή του Netflix παγκοσμίως- η οποία εξερεύνησε τη σύγχρονη αρρενωπότητα και τις πιέσεις που βιώνουν οι έφηβοι σε έναν ψηφιακό κόσμο. Οι θεατές προβληματίστηκαν και ανησύχησαν κι αυτό ήταν που ήθελαν ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Τζακ Θόρν. «Μετά το Adolescence, συνειδητοποίησα πόσο λίγο χώρο υπάρχει συχνά για να μιλούν πατέρες και γιοι ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα».

Το Adolescence άνοιξε το δημόσιο διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον ρόλο του πατέρα, τα ανδρικά πρότυπα και τις τοξικές επιρροές του διαδικτύου. Η βουλευτής Anneliese Midgley ζήτησε να προβληθεί η σειρά στο κοινοβούλιο και στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Με τη σειρά του, ο πρωθυπουργός Keir Starmer υποστήριξε την πρόταση, λέγοντας ότι παρακολουθώντας τη σειρά με τα παιδιά του «τον συγκλόνισε βαθιά».

Η ιδέα για το βιβλίο, για το οποίο ο Στίβεν Γκράχαμ θα συνεργαστεί με την ψυχολόγο Όρλι Κλάιν, γεννήθηκε από προσωπική πρωτοβουλία της ίδιας. Όταν ο γιος της έγινε 13 ετών, ζήτησε από άντρες φίλους της να του γράψουν γράμματα με συμβουλές για την ενηλικίωση. Μίλησε γι’ αυτό με έναν κοινό γνωστό του Στίβεν Γκράχαμ, ο οποίος και τους έφερε σε επαφή, πιστεύοντας πως «υπήρχε κάτι εκεί που άξιζε να γίνει βιβλίο».

Όπως σημειώνει ο Guardian, ακτιβιστές και εκπαιδευτικοί έχουν προειδοποιήσει για τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή του manosphere και των ακραίων ιδεολογιών που στοχεύουν σε ευάλωτους νεαρούς άνδρες. Νωρίτερα φέτος, μια μέλετη έδειξε ότι το 69% των αγοριών ηλικίας 11-14 είχαν εκτεθεί σε αναρτήσεις που προωθούν τον μισογυνισμό. Παράλληλα, έρευνα της NSPCC έδειξε ότι το 42% των γονέων ανέφεραν ότι άκουσαν τους γιους τους να κάνουν ακατάλληλα σχόλια - συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών, βίαιων ή υποτιμητικών παρατηρήσεων για γυναίκες και κορίτσια- εξαιτίας όσων είχαν δει στο διαδίκτυο.