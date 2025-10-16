Η Χέδερ Γκράχαμ μίλησε για τον Χιθ Λέτζερ, 17 χρόνια μετά τον θάνατο του: «Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του, μακάρι να ήταν ζωντανός»

Οι δυο τους είχαν μια σύντομη αλλά έντονη σχέση

Ήταν ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του. Η απουσία του Χιθ Λέτζερ παραμένει, 17 χρόνια αργότερα, ηχηρή στον κινηματογράφο. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στις 22 Ιανουαρίου 2008, μετά από υπερβολική ουσιών και φαρμάκων. Αγαπήθηκε από πολύ κόσμο και βραβεύτηκε με Όσκαρ μετά τον θάνατό του, για την ερμηνεία του ως Joker.

Ένας άνθρωπος που επίσης τον αγάπησε πολύ ήταν και η Χέδερ Γκράχαμ, με την οποία είχε μία σύντομη αλλά έντονη σχέση. Μπορεί να διήρκησε οκτώ μήνες, όμως οι δυο τους ήταν μια «ακτίνα φωτός», όπως περιέγραψε και στο podcast της η Κριστίν Ντέιβις. Η Γκράχαμ βρέθηκε καλεσμένη στο Are You a Charlotte? και μίλησε με συγκίνηση και ειλικρίνεια για την εποχή που ήταν μαζί με τον Χιθ Λέτζερ.

Αρχικά, η Κριστίν Ντέιβις θυμήθηκε τους δυο τους να κάθονται σε ένα καφέ στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Sex and the City. Χαμογελαστοί, ανέμελοι, ερωτευμένοι, μια «ακτίνα φωτός», όπως τους περιέγραψε. Η Χέδερ Γκράχαμ σχολίασε πως συνήθιζαν να βλέπουν μαζί τη σειρά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω του άρεσε πραγματικά. Θυμάμαι να το παρακολουθούμε και να λέει: "Μπορώ να ταυτιστώ με αυτό”. Μερικές φορές προσπαθείς να πείσεις έναν άντρα να δει τέτοια σειρά μαζί σου. Κάποιοι την αγαπούν, άλλοι τη θεωρούν "κοριτσίστικη". Ο Χιθ Λέτζερ ήταν από εκείνους που την αγκάλιασαν».

«Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του, έχω ακόμα φωτογραφίες μας»

Η Χέδερ Γκράχαμ που ουσιαστικά δεν έχει μιλήσει τόσο ανοιχτά για τη σχέση της με τον Χιθ Λέτζερ, αποκάλυψε πως έχει ακόμα φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή. «Έχω μερικές πολύ όμορφες φωτογραφίες από τότε. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα άλμπουμ, αλλά μάλλον θα πρέπει να πάρω άδεια από την οικογένειά του. Δεν είμαι σίγουρη, μου είπαν πως χρειάζεται η συγκατάθεσή τους».

Μιλώντας για τα συναισθήματά της, ανέφερε πως «ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Ήταν απλώς καταπληκτικός. Νιώθω περήφανη που ήμασταν μαζί. Μακάρι να ήταν ακόμα ζωντανός».

Για την ιστορία, η σχέση τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2000 και διήρκησε μέχρι τον Ιούνιο του 2001.