Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε που καίει τον πρίγκιπα Άντριου - «Πίστευε πως ήταν κληρονομικό του δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου»

Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ένα από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Πολλοί ζητούν από το Παλάτι να απομακρύνει τον πρίγκιπα Άντριου

Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το μεταθανάτιο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε σε συνεργασία με τη συγγραφέα Έιμι Γουάλας, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της πριν έξι μήνες. Η βρετανική εφημερίδα Guardian δημοσίευσε κάποια αποσπάσματα από το Nobody’s Child: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, με τον πρίγκιπα Άντριου να έρχεται ξανά στο προσκήνιο για το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, ένα από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, τον περιγράφει ως «μάστερ της χειραγώγησης» και αναφέρει με λεπτομέρειες τις σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου -η μία στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο, η δεύτερη στο πολυώροφο διαμέρισμα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και η τρίτη στο ιδιωτικό νησί του στις Virgin Islands των ΗΠΑ. Τον χαρακτηρίζει ως «αλαζονικό, που πίστευε πως το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν εκ γενετής δικαίωμά του».

Για τη συνάντησή τους στο Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2001, όταν η Τζιούφρε ήταν 17 ετών και ο πρίγκιπας Άντριου 41, αναφέρει πως εκείνο το πρωί την ξύπνησε η Γκισλέιν Μάξγουελ λέγοντάς της πως θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα. «Όπως η Σταχτοπούτα, έτσι και εγώ θα γνώριζα έναν όμορφο πρίγκιπα». Και συνεχίζει γράφοντας πως όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε, του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της. «Μάντεψε σωστά. “Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα", μου είπε, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο γιατί το βρήκε. Όπως πάντα, η Μάξγουελ πέταξε ένα αστείο: "Μάλλον θα πρέπει να την αλλάξουμε σύντομα”».

Επιπλέον, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ κάνει αναφορά και στη διαβόητη φωτογραφία από εκείνο το βράδυ. «Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν γνώριζα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν έβγαζα μια φωτογραφία μαζί του. Έτρεξα να πάρω μια Kodak FunSaver από το δωμάτιό μου, μετά γύρισα και την έδωσα στον Έπσταϊν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να βάζει το χέρι του στη μέση μου, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Έπσταϊν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει.

Θυμάται να πηγαίνουν για δείπνο μετά στο νυχτερινό κέντρο Tramp, γράφοντας για τον πρίγκιπα Άντριου πως «ίδρωνε υπερβολικά και ήταν χόρευε άγαρμπα». Ωστόσο, στον δρόμο της επιστροφής «η Μάξγουελ μου είπε: “Όταν φτάσουμε σπίτι, θα του κάνεις ό,τι κάνεις και στον Τζέφρι”». Αργότερα, ο Έπσταϊν της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο της με τον Άντριου.

Και οι τρεις συναντήσεις τους έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, σε καταθέσεις και δηλώσεις της, αλλά στο βιβλίο τις περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια. «Μην ξεγελιέστε από εκείνους στον κύκλο του Έπσταϊν που λένε ότι δεν ήξεραν τι έκανε.Όχι μόνο δεν έκρυβε τι συνέβαινε, αλλά απολάμβανε να κάνει τους άλλους να παρακολουθούν».

Στο βιβλίο αποκαλύπτει επίσης πως έπαιρνε ηρεμιστικά χάπια για να διαχειριστεί τη ζωή τους, δουλεύοντας για τον Έπσταϊν. «Μερικές φορές, όταν τα πράγματα ήταν πραγματικά δύσκολα, έπαιρνα μέχρι και οκτώ Xanax την ημέρα». Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ εξηγεί και γιατί δεν έφυγε από τη «φωλιά» του, ακόμα και όταν γνώριζε τι ήθελε από εκείνη.

«Πώς μπορείς να παραπονιέσαι για κακοποίηση, ρωτούν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να είχες μείνει μακριά; Αλλά αυτή η άποψη αγνοεί όλα όσα είχαμε ήδη περάσει πριν γνωρίσουμε τον Έπσταϊν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια των οποίων οι πληγές τις έκαναν ευάλωτες. Πολλές από εμάς είχαμε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό ως παιδιά, πολλές ήμασταν φτωχές ή ακόμη και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν κι ο Έπσταϊν προσποιούνταν πως νοιαζόταν».

Όταν πια αποφάσισε να φύγει μακριά του, εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, εκεί όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά. Αυτοκτόνησε στα 41 της. Όσο για τον Τζέφρι Έπσταϊν, αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε να δικαστεί. Η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε για κατηγορίες σχετικές με εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο πρίγκιπας Άντριου προχώρησε σε οικονομικό διακανονισμό με την Βιρτζίνα Τζιουφρέ, έπειτα από αστική αγωγή που του είχε καταθέσει. Ωστόσο, αρνείται όλες τις κατηγορίες για παράνομες ενέργειες και απορρίπτει τους ισχυρισμούς για τις τρεις σεξουαλικές επαφές. Μπορώ να σας πω με απόλυτη και κατηγορηματική βεβαιότητα ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ», είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight.

Είναι δεδομένο όμως πως το βιβλίο θα βάλει «φωτιές» στο Παλάτι, που μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει κάτι.