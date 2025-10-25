Ορλάντο Μπλουμ: Τον είδαν σε ραντεβού με μυστηριώδη μελαχρινή, τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι

Για την ακρίβεια, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει βγει ήδη αρκετά ραντεβού

Τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει μπει ξανά στον κόσμο του dating. Όπως και η Κέιτι Πέρι, που οι φήμες την θέλουν να διατηρεί δεσμό με τον Τζάστιν Τριντό. Ο 48χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε στο cocktail bar The Rex Rooms, να περνάει χρόνο με μια μυστηριώδη μελαχρινή.

Μία πηγή δήλωσε στη The Sun πως «ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι χώρισαν φιλικά και θέλουν το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Εκείνος κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά βγαίνει ξανά ραντεβού. Έχει πάει σε αρκετά ραντεβού στο Chelsea και περνάει καλά, χωρίς πίεση, κρατώντας τα πράγματα χαλαρά».

Όσον αφορά την Κέιτι Πέρι, επιβεβαίωσε τον πολυφημισμένο έρωτά της με τον Τριντό, αφού εθεάθησαν να μοιράζονται μια οικεία στιγμή στο ιδιωτικό σκάφος της τραγουδίστριας στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν από την Daily Mail, έδειχναν το ζευγάρι να αγκαλιάζεται και να φιλιέται, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια επίδειξη στοργής. «Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε πηγή στην Daily Mail. «Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».

Οι εικασίες για τη σχέση τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, όταν πολλοί τους ήθελαν να δειπνίζουν μαζί στο πολυτελές εστιατόριο Le Violon, στο Μόντρεαλ. Το δίδυμο εθεάθη αργότερα να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο Mount Royal Park, κάτι που ενέτεινε μόνο τις διαδικτυακές συζητήσεις για ένα πιθανό ειδύλλιο.