Η νέα viral θεωρία συνωμοσίας αφορά τον Τιμοτέ Σαλαμέ και, ναι, πολλοί την πιστεύουν

Στο Tiktok οι χρήστες έχουν ήδη κάνει την «έρευνά» τους

Μία πολύ ιδιαίτερη θεωρία συνωμοσίας έχει ταξιδέψει στα social media, με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά, τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο ηθοποιός του Dune, που τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην επικαιρότητα για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό (;) του με την Κάιλι Τζένερ, τώρα φιγουράρει ξανά.

Όπως γράφει το Forbes, ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέγεται πως είναι το πρόσωπο πίσω από τον ράπερ EsDeeKid, που έγινε viral στο TikTok. Οι χρήστες του κοινωνικού δικτύου, που λατρεύουν όσο τίποτα τις παράξενες και αλλόκοτες θεωρίες, έχουν αρχίσει να το σχολιάζουν και κάποιοι να το πιστεύουν κιόλας. Αν και η θεωρία για τον ηθοποιό ξεκίνησε ως ένα αστείο, πολλοί επιμένουν πως έχει πολλές πιθανότητες να είναι αλήθεια.

Αρχικά να γίνουν οι συστάσεις. Ο EsDeeKid είναι ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της βρετανικής hip-hop σκηνής. Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο Rebel, ενώ στο TikTok έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές το κομμάτι του “LV Sandals”, στο οποίο συμμετέχει και ο ράπερ Fakemink. Παρά την επιτυχία του, ο ίδιος διατηρεί την ανωνυμία του, καθώς εμφανίζεται πάντα με το πρόσωπό του καλυμμένο. Παρόλα αυτά, η βαριά προφορά του μαρτυρά την καταγωγή του από το Λίβερπουλ.

Πώς ξεκίνησε η θεωρία ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο EsDeeKid

Η θεωρία εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα βίντεο της δημιουργού KJ Freeman στο TikTok, η οποία υποστήριξε ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ζει μια «διπλή ζωή» τύπου Hannah Montana: διάσημος ηθοποιός στο Χόλιγουντ αλλά και κρυφός ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ακούγεται η ίδια να λέει στην αρχή του βίντεο, «αυτό που πρόκειται να ακούσετε είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα σε αυτή την εφαρμογή σήμερα».

Το βασικό «στοιχείο» αυτής της θεωρίας είναι η παρουσία του Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια υπόγεια συναυλία του Fakemink στο Λονδίνο. Η Freeman θεωρεί ότι ο EsDeeKid καλύπτει μονίμως το πρόσωπό του, γιατί έχει σοβαρό λόγο και όχι γιατί θέλει να κινήσει την περιέργεια του κόσμου. Υποστηρίζει επίσης πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είχε καλό λόγο να χρησιμοποιεί προσωπείο, αφού η μετάβαση από την υποκριτική στη μουσική είναι ριψοκίνδυνη και συχνά παρεξηγημένη.

Στην πραγματικότητα, πέρα από το ενδιαφέρον του Τιμοτέ Σαλαμέ για τη hip-hop σκηνή, δεν υπάρχουν πολλά που να στηρίζουν τη θεωρία. Όμως το διαδίκτυο δεν χρειάζεται τεκμήρια για να αγκαλιάσει μια καλή συνωμοσία. Το TikTok της Freeman συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια προβολές και άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω «έρευνα» από τους χρήστες.

Και όταν λέμε έρευνα, εννοούμε τη σύγκριση φωτογραφιών για ομοιότητες στα μάτια και το στυλ. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν είχε χρόνο να κρατήσει μια σχέση λόγω γυρισμάτων για την επερχόμενη ταινία Marty Supreme, θα είχε χρόνο για να κάνει μυστικές μουσικές εμφανίσεις;

Ωστόσο οι χρήστες του TikTok είναι πάντα πρόθυμοι να πιστέψουν σε κάτι και είναι βούτυρο στο ψωμί τους τέτοιες θεωρίες. Στο μεταξύ βέβαια, όλο αυτό το virality ωφελεί υπέροχα τον EsDeeKid, ο οποίος ξέρει πως η ανωνυμία της ταυτότητας πάντα φέρνει αποτελέσματα.