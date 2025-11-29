Όλα τα βλέμματα στον Κάλουμ Τέρνερ για τη διαδοχή του Τζέιμς Μποντ

Ο Κάλουμ Τέρνερ αναδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τον ρόλο του 007, με τις φήμες να φουντώνουν και τους bookmakers να τον φέρνουν πρώτο στις αποδόσεις.

Η συζήτηση γύρω από το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του επόμενου Τζέιμς Μποντ αναζωπυρώνεται, και αυτή τη φορά στο επίκεντρο των φημών βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ. Ο 35χρονος σταρ, που έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού μέσα από τους ρόλους του σε ταινίες όπως Eternity και Fantastic Beasts, θεωρείται πλέον ο «θερμότερος» υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα πρακτορεία στοιχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία Coral ανέφερε μια εντυπωσιακή αύξηση στα στοιχήματα υπέρ του Τέρνερ τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που τον έφερε ξαφνικά στην κορυφή της λίστας με τα φαβορί. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, η υποστήριξη προς τον ηθοποιό αυξήθηκε κατακόρυφα σε διάστημα μόλις 24 ωρών, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να δικαιολογεί αυτή τη ραγδαία άνοδο. Παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα με το The Telegraph, οι γνώστες του χώρου επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κινήσεις συχνά ερμηνεύονται ως ένδειξη «εσωτερικής πληροφόρησης», τροφοδοτώντας περαιτέρω τις φήμες.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις ήταν η πρόσφατη εμφάνιση του Τέρνερ στην Ορακαμπέσα Μπέι της Τζαμάικα — γνωστή και ως GoldenEye — περιοχή που συνδέεται άρρηκτα με τον δημιουργό του χαρακτήρα, Ίαν Φλέμινγκ. Εκεί γράφτηκαν πολλά από τα αυθεντικά μυθιστορήματα, ενώ αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές του Μποντ έχουν γυριστεί στα γύρω τοπία. Η παρουσία του ηθοποιού σε τόσο «φορτισμένο» μέρος για την ιστορία του 007 δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φαν και τα διεθνή μέσα.

Ο Τέρνερ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συζητήσεις για τον ρόλο εδώ και καιρό, ωστόσο η πρόσφατη δημοσιότητα που πήρε μέσα από τον ρόλο του ως ερωτικού συντρόφου της Ελίζαμπεθ Όλσεν τον επανέφερε δυναμικά στο επίκεντρο. Παράλληλα, η σχέση του με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Ντούα Λίπα προσθέτει ακόμη περισσότερη λάμψη στο όνομά του, συμβάλλοντας στη συνολική του προβολή.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον της κινηματογραφικής σειράς βρίσκεται σε φάση ανανέωσης μετά την εξαγορά της MGM από την Amazon. Τη σκηνοθεσία του Bond 26 έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, ο οποίος φημολογείται ότι αντλεί έμπνευση από τα πρώτα έργα του Φλέμινγκ. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα ότι ο νέος Μποντ ίσως παρουσιαστεί ως μια νεότερη εκδοχή του θρυλικού πράκτορα, εξερευνώντας την πορεία του πριν αποκτήσει το καθεστώς «00».

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, το επίσημο κάστινγκ δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν ολοκληρώσει ο Βιλνέβ την τρίτη ταινία της σειράς Dune. Η παραγωγή υπολογίζεται να αρχίσει το 2027, με την ταινία να στοχεύει σε κυκλοφορία το 2028, τον παραδοσιακό μήνα Νοέμβριο.

Μέχρι τότε, οι φήμες και τα στοιχήματα συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο. Και προς το παρόν, όλα δείχνουν πως ο Κάλουμ Τέρνερ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να κρατήσει το θρυλικό άδειο Martini.