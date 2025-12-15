Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν είναι αρνητική για μία τρίτη ταινία Mamma Mia. Ούτε εμείς

Για την ακρίβεια, το Mamma Mia 3 δεν έχει βγει από το τραπέζι, οπότε διόλου απίθανο να συμβεί

Η Αμάντα Σάιφρεντ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, στις 18 Δεκεμβρίου, με την πρεμιέρα της ταινίας «Η Αγγελία», και στις 25 Δεκεμβρίου με το «The Testament of Ann Lee». Ανάμεσα στις προωθητικές της εμφανίσεις, η ηθοποιός νοσταλγεί το σπίτι της και τα παιδιά της, ενώ παράλληλα συλλογίζεται τι σημαίνει το ουτοπικό όραμα της Αν Λι.

«Δόξα τω Θεώ που μιλάμε τόσο πολύ για την Αν Λι, γιατί υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που δημιούργησε και σε όσα μας λείπουν σήμερα», λέει η Αμάντα Σάιφρεντ στο Variety και προσθέτει: «Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε όλοι κάποια ατζέντα; Αν η μόνη μας ατζέντα ήταν να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον; Ο σοσιαλισμός είναι μια πανέμορφη ιδέα. Ξέρω ότι δεν λειτουργεί τέλεια ή ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά σημαίνει η λέξη. Για μένα σημαίνει ακριβώς αυτό: να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Αν έχω περισσότερα χρήματα, μπορώ να τα διαθέτω για άλλους ανθρώπους».

Αν και η κούρσα των Όσκαρ συνεχίζεται, η Αμάντα Σάιφρεντ έχει ήδη αποσπάσει υποψηφιότητες από τα Critics Choice Awards και τις Χρυσές Σφαίρες. Παρ’όλα αυτά παραμένει προσγειωμένη, σχεδιάζοντας να περάσει τις γιορτές ψήνοντας τις χαρακτηριστικές της πίτες. Στο επεισόδιο του Variety Awards Circuit Podcast, η ηθοποιός μιλά για την ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και τη σεζόν των βραβείων, για τη σωματική εξερεύνηση του τραύματος και του πένθους στην ταινία και για το τι ελπίζει να ακολουθήσει, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου «Mamma Mia 3».

«Μόλις μίλησα με τη Ρίτα Γουίλσον. Μου είπε ότι το “Mamma Mia 3” δεν έχει βγει από το τραπέζι''. Και εγώ είπα: ''Δεν μπορεί να μείνει άλλο στο συρτάρι''. Συμφώνησε μαζί μου».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η Μέριλ Στριπ είναι να συμμετάσχουν σε μία ακόμα ταινία του franchise. «Θα ήταν τόσο ανόητο αν δεν γινόταν. Θέλω να πω, συνεχίζουν να γυρίζουν το “Fast and the Furious”. Έχουμε ήδη κάνει το “Mamma Mia 2”. Η Μέριλ είναι διαθέσιμη. Πάμε να το κάνουμε. Απλώς βάλτε με σε ένα νησί με την Κριστίν Μπαράνσκι. Απλώς γυρίστε με εκεί. Είναι μία από τις θεές της εποχής μας».

Για την Αμάντα Σάιφρεντ το Mamma Mia ήταν πρόκληση και νιώθει πραγματικά περήφανη γι’αυτή τη δουλειά. «Αγαπώ την υποκριτική, αλλά το να μου δοθεί η ευκαιρία να τραγουδήσω και να κινηθώ -εννοώ, όχι ότι αγαπώ απαραίτητα την κίνηση, αλλά είναι αναγκαία- και να τραγουδήσω ξανά σε αυτό το μέσο, σε ένα είδος που μπλέκει διαφορετικά στυλ και έχει κάτι μαγικό, είναι ρόλος ζωής. Είμαι τόσο χαρούμενη που με επέλεξε, γιατί είναι μια από αυτές τις ευκαιρίες που μπορεί να σου ξεφύγουν. Και εγώ είμαι μέσα».