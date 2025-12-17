Ρομπ Ράινερ - Μισέλ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του γιου τους, Νικ - Ο έντονος καυγάς που είχαν το προηγούμενο βράδυ, πριν εντοπιστούν νεκροί

Ο Νικ Ράινερ θεωρήθηκε εξ αρχής για τον φόνο των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ

Ο άδικος χαμός του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Χόλιγουντ. Ο θρυλικός σκηνοθέτης και η φωτογράφος, εντοπίστηκαν νεκροί από την κόρη τους, Ρόμι, με πολλαπλές μαχαιριές ο καθένας. Ο γιος τους Νικ, εξ αρχής θεωρήθηκε ύποπτος, ενώ και επίσημα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες.

Ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, με ειδική επιβαρυντική περίσταση ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν. Ο γιος του Ρομπ Ράινερ ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή ακόμα και σε θανατική ποινή (αν η εισαγγελία το ζητήσει), αν τελικά κριθεί ένοχος. Θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες και να ζητήσει να απολογηθεί, αφού πρώτα λάβει ιατρική έγκριση.

Ρομπ Ράινερ: Ο έντονος καυγάς το προηγούμενο βράδυ με τον γιο του

Αν και για την ώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς συνέβη, πηγές που διατήρησαν την ανωνυμία, είπαν στο People, πως ο Ρομπ Ράινερ είχε έντονο καυγά, το προηγούμενο βράδυ, στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’Μπράιεν. Ο σκηνοθέτης φέρεται να είπε στον Νικ πως είχε ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως “ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, φερόταν αλλόκοτα, ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι”.

Μετά τον καυγά, ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ έφυγαν αμέσως από το πάρτι. Ώρες αργότερα βρέθηκαν δολοφονημένοι.

Τι έλεγε κάποτε ο Νικ για τον πατέρα του, Ρομπ Ράινερ

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία Being Charlie, που ήταν εμπνευσμένη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του Νικ. Ο ίδιος έγραψε το σενάριο, ενώ ο Ρομπ Ράινερ ήταν στο τιμόνι της σκηνοθεσίας. Η ταινία κυκλοφόρησε το 2015 και ήταν για τον 32χρονο -σήμερα- μία περίοδο δικαίωσης, όπως γράφουν οι New York Times, μετά από τα κέντρα απεξάρτησης και τη μακρά περίοδο που ήταν άστεγος. Η υπόθεση αφηγείται την ιστορία ενός κακομαθημένου και εθισμένου στα ναρκωτικά γιου ενός διάσημου ηθοποιού, που καταπιάνεται με την πολιτική.

Σε κοινή τους συνέντευξη στο BUILD το 2016, ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει πως η συνεργασία τους τον ανάγκασε να δει πιο καθαρά και να κατανοήσει πιο βαθιά όλα όσα είχε περάσει ο Νικ και πρόσθεσε πως “νομίζω ότι τον ανάγκασε κι εκείνον να δει πράγματα που εγώ είχα βιώσει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Σίγουρα μας έφερε πιο κοντά”. Με τη σειρά του, ο Νικ είπε πως δεν ήταν ποτέ δεμένοι, αλλά η ταινία τον έκανε να “νιώσει πιο κοντά του”. Ο Ρομπ Ράινερ είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί ξανά με τον γιο του, ωστόσο ο Νικ δεν έγραψε άλλα σενάρια. “Κάθε φορά που θα παρουσιαζόταν μια ευκαιρία να δουλέψω μαζί του, θα το έκανα”, είχε πει την ίδια χρονιά στο NPR.