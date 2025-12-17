Η Τζούλια Ρόμπερτς δημοσίευσε σέλφι χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα - Και είναι απλά υπέροχη

Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν χάνει την αυθεντικότητά της και με κάθε εμφάνισή της επιβεβαιώνει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Παρά τη φήμη και το μέγεθος της καριέρας της, ο τρόπος που επέλεξε να πορεύεται στα φώτα της δημοσιότητας και η στάση που κράτησε απέναντι στο σκληρό πρόσωπο του Χόλιγουντ, επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα και την ποιότητα του χαρακτήρα της. Μέσα στη λάμψη, τη δημοφιλία και τον θαυμασμό, η ίδια δεν έχασε ποτέ τον εαυτό της και έτσι μέχρι σήμερα παραμένει πιστή στις αξίες, τα θέλω και τους στόχους της.

Η «Pretty Woman» διαθέτει τον δικό της λογαριασμό στο IG, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο τόσο από την προσωπική όσο και από την επαγγελματική ζωή της. Πριν από μερικές ώρες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια σέλφι, θέλοντας να προωθήσει το βιβλίο που δημιούργησε ο φωτογράφος Αλέξι Λουμπομίρσκι για φιλανθρωπικό σκοπό, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητη η εμφάνισή της. Η ηθοποιός πόζαρε χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα, εντυπωσιάζοντας με τη φυσική ομορφιά της.

Σε μια εποχή, όπου οι αισθητικές επεμβάσεις και το photoshop γνωρίζουν μεγάλη άνθιση, η Τζούλια Ρόμπερτς επιλέγει μια διαφορετική οδό: είναι απόλυτα συμβιβασμένη με την ηλικία της, αποδέχεται την εικόνα της και προχωρά δουλεύοντας τον εσωτερικό κόσμο της και φροντίζοντας την ψυχική υγεία της. Τα «πρότυπα του διαδικτύου» και οι εικόνες που μοιάζουν να «πάγωσαν» στον χρόνο δεν την αφορούσαν ποτέ. Στα 58 χρόνια της, παραμένει απόλυτα συνειδητοποιημένη και κινείται, αγκαλιάζοντας κάθε εκδοχή του εαυτού της.

© Getty Images/ Daniele Venturelli

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, στο περιοδικό «Elle», τον Αύγουστο του 2010, η Τζούλια Ρόμπερτς είχε δηλώσει: «Είναι λυπηρό που ζούμε σε μια τόσο πανικόβλητη, δυσμορφική κοινωνία όπου οι γυναίκες δεν δίνουν καν στους εαυτούς τους την ευκαιρία να δουν πώς θα μοιάζουν ως ηλικιωμένα άτομα. Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν πότε είμαι θυμωμένη, πότε είμαι χαρούμενη και πότε το πρόσωπό μου λέει μια ιστορία - όχι αυτή για το πώς βρέθηκα στο χειρουργείο».

