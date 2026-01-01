Ζαν Λανβέν: Πώς από ένα εργαστήριο καπέλων έγινε μία από τις σπουδαιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στη μόδα

Σαν σήμερα, 1η Ιανουαρίου, γεννήθηκε στο Παρίσι μια γυναίκα που έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία της μόδας.

Ο λόγος για τη Ζαν Λανβέν δεν ήταν απλώς μια σχεδιάστρια αλλά μια οραματίστρια, μια αυτοδημιούργητη γυναίκα με πείσμα, ευαισθησία και μια σπάνια ικανότητα να μετατρέπει το συναίσθημα σε ύφασμα.

Σε μια εποχή που η μόδα άλλαζε ραγδαία και οι γυναίκες διεκδικούσαν τη θέση τους στον κόσμο, η Λανβέν κατάφερε να δημιουργήσει έναν ολόκληρο «νέο» κομψό κόσμο που επιβιώνει μέχρι σήμερα.

Τα πρώτα βήματα στον χώρο της μόδας

Η Ζαν Λανβέν γεννήθηκε το 1867 και ήταν το μεγαλύτερο από τα έντεκα παιδιά της οικογένειας. Από πολύ μικρή ηλικία, από τα δεκατρία της χρόνια κιόλας άρχισε να εργάζεται ως βοηθός σε εργαστήριο καπέλων στη Rue du Faubourg Saint-Honoré.



Η δημιουργικότητά της δεν άργησε να φανεί. Τα καπέλα της «Mademoiselle Jeanne» άρχισαν να γίνονται δημοφιλή και σύντομα το όνειρο του δικού της καταστήματος πήρε σάρκα και οστά. Σε ηλικία μόλις 22 ετών είχε ήδη καταφέρει να δει τις δημιουργίες της να φοριούνται από τις πιο κομψές Παριζιάνες της εποχής.

Η σχέση με την κόρη της

Το πραγματικό σημείο καμπής στη ζωή και το έργο της ήρθε το 1897, με τη γέννηση της κόρης της, Μάργκαρετ. Η σχέση μητέρας και κόρης υπήρξε ο πυρήνας ολόκληρου του οίκου Lanvin. Έντυνε τη μικρή Μάργκαρετ με τόσο εκλεπτυσμένα και καλαίσθητα ρούχα, που σύντομα τράβηξαν την προσοχή του περιβάλλοντός της. Έτσι γεννήθηκε, σχεδόν φυσικά, η πρώτη παιδική συλλογή υψηλής ραπτικής στην ιστορία της μόδας, μια καινοτομία που καθιέρωσε τη Lanvin ως πρωτοπόρο οίκο στον χώρο της μόδας.





Από τη μοναδική σχέση με την κόρη της προέκυψε όχι μόνο η ενασχόλησή της με τη γυναικεία μόδα, αλλά και το εμβληματικό άρωμα Arpège, το οποίο δημιούργησε το 1927 ως δώρο γενεθλίων για τη Μάργκαρετ, όταν εκείνη είχε πια γίνει η κόμισσα Marie-Blanche de Polignac. Το διάσημο λογότυπο του οίκου, με τη μητέρα και την κόρη χέρι - χέρι, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη βαθιά σχέση τους.

Η «κληρονομιά» της

Η Ζαν Λανβέν ήταν μπροστά από την εποχή της. Δεν αρκέστηκε ποτέ σε έναν μόνο τομέα, αντιθέτως, έχτισε σταδιακά έναν ολόκληρο κόσμο με δημιουργίες από καπέλα και παιδικά, γυναικεία και ανδρικά ρούχα μέχρι αξεσουάρ. Ήταν από τις πρώτες που αντιλήφθηκαν τη μόδα ως όχι ένα μεμονωμένο «προϊόν» αλλά ως έναν ολοκληρωτικό κόσμο.

Το σχεδιαστικό της ύφος ξεχώριζε για την κομψότητα και τη θηλυκότητα, χωρίς υπερβολές. Στη δεκαετία του ’20, η Lanvin έγινε γνωστή για τα έντονα χρώματα, τα περίτεχνα κεντήματα, τις πέρλες και τις λεπτομέρειες υψηλής δεξιοτεχνίας Επιπλέον, συναναστρεφόταν ζωγράφους και καλλιτέχνες της εποχής της, όπως τον Édouard Vuillard, και ήταν παθιασμένη συλλέκτρια έργων τέχνης.

Getty Images





Ο τρόπος που χρησιμοποιούσε το φως και το χρώμα στις δημιουργίες της θυμίζει έντονα τον ιμπρεσιονισμό ενώ η εμμονή της με το χρώμα την οδήγησε να δημιουργήσει δικό της εργαστήριο βαφής υφασμάτων, κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή. Το διάσημο Lanvin blue, σε συνδυασμό με μαύρο, λευκό ή ασημί, έγινε σήμα κατατεθέν του οίκου και σύμβολο διαχρονικού chic. Η αισθητική της επηρεάστηκε έντονα από το Art Deco, αλλά και από την αγάπη της για την τέχνη.

Μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 1946, σε ηλικία 79 ετών, η αγάπη της όμως για τη μόδα και το σχέδιο αλλά και η κληρονομιά της έχουν μείνει μέχρι και σήμερα αναλλοίωτα στον χρόνο. Εκτός από έναν επιτυχημένο οίκο, άφησε πίσω της μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από το τι εστί κομψότητα αλλά και την υπενθύμιση πως η μόδα μπορεί να γεννηθεί από την αγάπη, τη δουλειά και την αφοσίωση.

