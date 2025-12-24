Τζέσικα Γκάνινγκ για το Baby Reindeer: “Κάποιος με πλησίασε και ούρλιαξε στο πρόσωπο μου, γιατί πίστευε ότι ήμουν η πραγματική Martha”

Ο ρόλος της Martha στο Baby Reindeer απογείωσε την καριέρα της Τζέσικα Γκάνινγκ, τής έφερε βραβεία, αλλά και ορισμένα περιστατικά

Η Τζέσικα Γκάνινγκ γνώρισε τη δόξα και είδε την καριέρα της να απογειώνεται, μετά τον ρόλο της στην απόλυτα επιτυχημένη σειρά του Netflix, Baby Reindeer. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 και γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Δικαίως μπήκε στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς της streaming πλατφόρμας. Για την Τζέσικα Γκάνινγκ, ο ρόλος της Martha, της εμμονικής stalker, ήταν ο ρόλος της ζωής της, όπως είπε στο BBC.

Ανέφερε, επίσης, πως όταν διάβασε πρώτη φορά το σενάριο, ανατρίχιασε, ενώ για να πάρει τον ρόλο πέρασε από πέντε οντισιόν. Η ηθοποιός πίστευε από την αρχή πως το Baby Reindeer θα έκανε επιτυχία και θα εξελισσόταν στο φαινόμενο του Netflix, κάτι που τελικά έγινε. Αν και ο ρόλος της τής απογείωσε την καριέρα και της έφερε βραβεία Emmy, Bafta, Golden Globe, RTS και Screen Actors Guild Award , είχε και ένα μειονέκτημα.

Όπως αποκάλυψε η Τζέσικα Γκάνινγκ, πολλές φορές τη σταμάτησαν στο δρόμο και την συμπεριφέρονταν ως Martha. «Μόλις είχα παρκάρει κοντά στο σπίτι μου και μια γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει στο πρόσωπό μου. Αλλά, για να είμαι δίκαιη, μόλις είχε τελειώσει τη σειρά, βγήκε από το σπίτι της και ήμουν εγώ εκεί. Οπότε, αυτό είναι σουρεαλιστικό -το να σου φωνάζουν καμιά φορά».

«Όμως όλοι ήταν τόσο υπέροχοι. Υπάρχει επίσης ένα απίστευτο στατιστικό για τη διαφορά που έκανε η σειρά στις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ειδικά σε εκείνες που στηρίζουν άνδρες επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης. Νομίζω αυτό δείχνει πως ο κόσμος θέλει σύνθετες ιστορίες. Έχουν έρθει να μου μιλήσουν 14χρονα παιδιά, αλλά και άνθρωποι 90 ετών». Βλέποντας κανείς το Baby Reindeer, καταλαβαίνει πως τα γυρίσματα δεν θα ήταν εύκολα, ωστόσο αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε έναν μοναδικό δεσμό ανάμεσα στον Ρίτσαρντ Γκαντ και την Τζέσικα Γκάνινγκ. «Πάντα προσέχαμε ο ένας τον άλλο. Οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης φρόντιζαν να νιώθουμε όλοι ασφαλείς. Όλα τα αντιμετώπιζαν με προσοχή».

Το Baby Reindeer ξεκίνησε ως θεατρική παράσταση στο Fringe του Εδιμβούργου. Η Γκάνινγκ είχε προσπαθήσει να τη δει, αλλά δεν κατάφερε να βρει εισιτήρια, οπότε αγόρασε το κείμενο του έργου. «Αυτό ήταν λίγο… Martha από μέρους μου», λέει γελώντας.

«Όλα αυτά μοιάζουν σαν όνειρο. Βρεθήκαμε στο Χόλιγουντ, που από μόνο του είναι τρελό. Όλα τα κλισέ είναι αληθινά. Ακόμα και μόνο η υποψηφιότητα είναι τιμή. Μερικές φορές κοιτάζω το ράφι με τα βραβεία μου και σκέφτομαι “Θεέ μου”, πραγματικά μοιάζει με όνειρο».