Critics Choice Awards 2026: Ο Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στον θεσμό, γράφοντας για δεύτερη φορά ιστορία

Το Adolescence που συστήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2025, μέσω του Netflix, αποτέλεσε μία από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς. Δεν ήταν μόνο το σενάριο των Τζακ Θόρν και Στίβεν Γκράχαμ που έφερε την επιτυχία, αλλά και οι ερμηνείες - μεταξύ των οποίων του Όουεν Κούπερ, που στο τηλεοπτικό του ντεμπούτο καθήλωσε τους θεατές.

Ο Όουεν Κούπερ δεν θα μπορούσε να είχε καλύτερο ξεκίνημα. Ο ρόλος ανέδειξε το ταλέντο του, ανοίγοντας του πόρτες, αλλά και κερδίζοντας βραβεία. Ένα ακόμη ήρθε για τον 13χρονο, στη χθεσινή τελετή των Critics Choice Awards, γράφοντας για ακόμη μια φορά ιστορία. Έγινε ο νεότερος άνδρας που κέρδισε βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά. Στην εν λόγω κατηγορία ήταν υποψήφιος και ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, Άσλεϊ Γουόλτερς.

Ο Όουεν Κούπερ στην ομιλία του ευχαρίστησε τους δημιουργούς του Adolescence, καθώς και την οικογένειά του που τον στήριξε. «Ενώ η περασμένη χρονιά ήταν ένας πραγματικός ανεμοστρόβιλος για μένα και την οικογένειά μου, ειλικρινά. Μας άλλαξε τη ζωή για πάντα και γι’αυτό θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Απολαύσαμε κάθε στιγμή της. Στους σκηνοθέτες, στους παραγωγούς, στο καστ, στο συνεργείο - με πήρατε σε ένα συναισθηματικό ταξίδι που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να ζήσω».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Όουεν Κούπερ γράφει ιστορία. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κούπερ γράφει ιστορία. Προηγουμένως είχε γίνει ο νεαρότερος άνδρας ηθοποιός που προτάθηκε στα Emmy Awards.

Τον Όουεν Κούπερ θα τον δούμε σύντομα και στην μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη, όπου θα υποδυθεί τον νεαρό Χίθκλιφ, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να υποδύεται τον ίδιο χαρακτήρα στην ενήλικη εκδοχή.«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω», είχε πει ο 13χρονος για τον νέο του ρόλο, στην πρώτη του συνέντευξη στο i-D.

Και να φανταστεί κανείς πως η υποκριτική δεν ήταν ποτέ στα πλάνα του. Για την ακρίβεια, ως παιδί που μεγάλωσε στο Γουόρινγκτον, μία πόλη μεταξύ Μάντσεστερ και Λίβερπουλ, το ποδόσφαιρο είχε έντονη παρουσία στη ζωή του. Το όνειρό του ήταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αν και πλέον δεν ισχύει. Εξακολουθεί να υποστηρίζει, φυσικά, την ομάδα της Λίβερπουλ.

Αυτό που πυροδότησε κάτι μέσα του για την υποκριτική, ήταν η ταινία “The Impossible” του 2012, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ. Η ερμηνεία του ηθοποιού, έκανε τον Όουεν Κούπερ να θέλει να ακολουθήσει τα βήματά του. Κάπως έτσι, εντάχθηκε σε μία τοπική δραματική σχολή, η οποία δεν ήταν ένα σπουδαίο κομμάτι της καθημερινότητάς του, αφού έκανε μόνο ένα μάθημα την εβδομάδα. Μέχρι φυσικά τη στιγμή που ήρθε το “Adolescence”.

Οι κριτικοί έγραψαν για τον Όουεν Κούπερ πως είναι ένας από τους καλύτερους νέους ηθοποιούς της γενιάς του. Και μάλλον έχουν δίκιο.